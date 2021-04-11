Из-за коронавируса НХЛ продлила регулярный чемпионат до 16 мая

Изначально НХЛ планировала завершить регулярный чемпионат 8 мая. Плей-офф – начать 11 мая. Но ситуация с коронавирусом внутри «Ванкувера» сильно изменила планы лиги.

В ковидном списке клуба по последним данным (опубликованы 11 апреля) был 21 игрок. «Ванкувер» не играл с 25 марта – перенесены уже восемь матчей. Чтобы «Ванкувер» доиграл все матчи без потерь, НХЛ изменила календарь:

Регулярный чемпионат продлен до 16 мая.

Даты начала плей-офф перенесены на неопределенный срок.

Внутри «Ванкувера» говорят, что ситуация с каждым днем становится чуть лучше – игроки и члены персонала выздоравливают. Скоро клуб планирует вернуться к матчам.