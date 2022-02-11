Где смотреть мужской хоккей Россия – Чехия на Зимних Олимпийских играх 2022

В третьем туре хоккейного турнира на Олимпиаде в Пекине сборная России сыграет с командой Чехии. Матч состоится 12 февраля и начнется в 16:10 по московскому времени.

Смотреть игру можно на канале «Россия 1» в прямой трансляции, которая начнется в 16:00. Еще один вариант просмотра – на сайте по этой ссылке.

Россия играет в группе со Швейцарией, Данией и Чехией. В первом туре был матч со Швейцарией (1:0), во втором – с Данией. Четвертьфиналы на Олимпиаде пройдут 16 февраля.

Россия – действующий победитель хоккейной Олимпиады.

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