«Сон переоценен». НХЛ продолжает шутить над овертаймами в плей-офф

В НХЛ идет первый раунд плей-офф, «Ванкувер» перед третьим матчем с «Сент-Луисом» вел в серии 2-0.

Счет 2:2 – за три периода, а на 15-й минуте овертайма Брэйден Шенн укатился один на один и забил – так «Сент-Луис» победил. Перед овертаймом на табло зажглась надпись «Сон переоценен».

Надпись вполне уместна, матч заканчивался уже ночью по американскому времени.