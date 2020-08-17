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#НХЛ #Хоккей #Ванкувер (х) #Сент-Луис (х)

«Сон переоценен». НХЛ продолжает шутить над овертаймами в плей-офф

17 августа, 21:53

Твиттер «Сент-Луиса»

В НХЛ идет первый раунд плей-офф, «Ванкувер» перед третьим матчем с «Сент-Луисом» вел в серии 2-0.

Счет 2:2 – за три периода, а на 15-й минуте овертайма Брэйден Шенн укатился один на один и забил – так «Сент-Луис» победил. Перед овертаймом на табло зажглась надпись «Сон переоценен».

Надпись вполне уместна, матч заканчивался уже ночью по американскому времени.

Недавний матч «Тампы» с «Коламбусом» вообще попал в четверку самых длительных в истории НХЛ, команды играли 150 минут. «Все еще овертайм», – шутила НХЛ на табло:

И еще вот такие слова появлялись: «Извините, если сегодня у вас были другие планы».

А у «Ванкувера» и «Сент-Луиса» впереди четвертый матч, и состоится он в такое же время, что предыдущий. За неделю первого раунда Кубка Стэнли сыграно 26 матчей, из которых овертаймами заканчивались семь.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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Комментарии (1)
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Александр Плеханов
18 августа, 09:49

Как жаль, НХЛ, но я обычно сплю

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