«Сон переоценен». НХЛ продолжает шутить над овертаймами в плей-офф
В НХЛ идет первый раунд плей-офф, «Ванкувер» перед третьим матчем с «Сент-Луисом» вел в серии 2-0.
Счет 2:2 – за три периода, а на 15-й минуте овертайма Брэйден Шенн укатился один на один и забил – так «Сент-Луис» победил. Перед овертаймом на табло зажглась надпись «Сон переоценен».
Надпись вполне уместна, матч заканчивался уже ночью по американскому времени.
Недавний матч «Тампы» с «Коламбусом» вообще попал в четверку самых длительных в истории НХЛ, команды играли 150 минут. «Все еще овертайм», – шутила НХЛ на табло:
И еще вот такие слова появлялись: «Извините, если сегодня у вас были другие планы».
А у «Ванкувера» и «Сент-Луиса» впереди четвертый матч, и состоится он в такое же время, что предыдущий. За неделю первого раунда Кубка Стэнли сыграно 26 матчей, из которых овертаймами заканчивались семь.
Как жаль, НХЛ, но я обычно сплю