«Тампа» и «Коламбус» рубились больше 6 часов! Матч – в четверке самых долгих

Удивительному году – удивительный плей-офф Кубка Стэнли. Первый раунд начался с матча «Тампа-Бэй» – «Коламбус», который закончился только на восьмом периоде. В Кубке Стэнли нет буллитов, поэтому при ничьей команды проводят овертаймы по 20 минут до первой заброшенной шайбы.

Первый период : на гол Дюбуа точным ударом ответил Пойнт.

: на гол Дюбуа точным ударом ответил Пойнт. Второй период : в самом конце Бьоркстранн вывел вперед «Коламбус».

: в самом конце Бьоркстранн вывел вперед «Коламбус». Третий период : на первой же минуте Гурде сравнял – 2:2.

: на первой же минуте Гурде сравнял – 2:2. Дальше четыре овертайма – и никаких голов.

– и никаких голов. Пятый овертайм: гол все-таки случился в середине периода – Пойнт забил, а «Тампа» выиграла.

По московскому времени матч начался в 22:00, а закончился в половине пятого утра. «Тампа» и «Коламбус» отыграли 150 минут и 27 секунд. Уф.

Кажется, после этого броска выдохнули все: