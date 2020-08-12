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#НХЛ #Хоккей #Тампа-Бэй (х) #Коламбус (х)

«Тампа» и «Коламбус» рубились больше 6 часов! Матч – в четверке самых долгих

12 августа, 04:50

НХЛ

Удивительному году – удивительный плей-офф Кубка Стэнли. Первый раунд начался с матча «Тампа-Бэй» – «Коламбус», который закончился только на восьмом периоде. В Кубке Стэнли нет буллитов, поэтому при ничьей команды проводят овертаймы по 20 минут до первой заброшенной шайбы.

  • Первый период: на гол Дюбуа точным ударом ответил Пойнт.
  • Второй период: в самом конце Бьоркстранн вывел вперед «Коламбус».
  • Третий период: на первой же минуте Гурде сравнял – 2:2.
  • Дальше четыре овертайма – и никаких голов.
  • Пятый овертайм: гол все-таки случился в середине периода – Пойнт забил, а «Тампа» выиграла.

По московскому времени матч начался в 22:00, а закончился в половине пятого утра. «Тампа» и «Коламбус» отыграли 150 минут и 27 секунд. Уф.

Кажется, после этого броска выдохнули все:

Если вы смотрели этот матч, то застали нечто историческое. Самые долгие матчи в истории НХЛ теперь выглядят так:

  • 176 минут 30 секунд: «Детройт» – «Монреаль» 1:0 (1936 год)
  • 164 минуты 46 секунд: «Торонто» – «Бостон» 1:0 (1933)
  • 152 минуты 1 секунда: «Филадельфия» – «Питтсбург» 2:1 (2000)
  • 150 минут 27 секунд: «Тампа» – «Коламбус» 3:2 (2020)

Отсюда видно, что для обоих клубов это рекордные матчи по длительности. Так долго ни «Тампа», ни «Коламбус» в своей истории еще не играли.

За это время на другом стадионе уже успели сыграть «Даллас» и «Калгари» (спокойно уложились в 60 минут – «Калгари» выиграл 3:2). Из-за длительности матча «Тампа» – «Коламбус» НХЛ на 15 часов вперед перенесла игру «Бостона» и «Каролины», которая должна была состояться на этой же арене.

«Эй, НХЛ, не в упрек, но мы тут должны были начать, а «Тампа» и «Коламбус» не хотят уходить со льда», – пошутила «Каролина» в твиттере. «ДА! Ждите своей очереди», – в комментарии влез «Коламбус». 

«Каролина» отмахнулась:

Шутила и НХЛ, повесив на экране надпись «Все еще овертайм»:

Была и такая фраза: «Извините, если сегодня у вас были другие планы».

Или такая шутка – фанаты до матча и после него:

И снова о красивых цифрах. Голкипер «Коламбуса» Йоонас Корписало превзошел достижение Келли Хруди из «Айлендерс», который до этой ночи был рекордсменом НХЛ по отраженным броскам. Хруди отразил 73 удара весной 1987 года. У Корписало – 85. Статистика ведется с 1955 года. 

У защитника «Коламбуса» Сета Джонса – рекорд по времени на льду, у него больше 64 минут. Предыдущим рекордсменом был Сергей Зубов из «Далласа».

Год назад «Тампа» шикарно шла в регулярном чемпионате, но сенсационно отхватила 0-4 от «Коламбуса» в плей-офф. Сейчас – вот эта история с длиннющим матчем. Есть в этой паре что-то магическое.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
В НХЛ все очень бодро после рестарта
Кто такой Лафренье – юниор, которого хочет вся НХЛ. В детстве он пробивал шайбами стены и уже работает с диетологом
Бобровский забил автогол в плей-офф НХЛ, а потом исправился суперсэйвом
Вау, Свечников разбил «Рейнджерс» хет-триком и в 20 лет вошел в историю франшизы
Комментарии (1)
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vladik12
12 августа, 19:06

Корписало, ты вообще с этой планеты?

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