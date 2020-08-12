«Тампа» и «Коламбус» рубились больше 6 часов! Матч – в четверке самых долгих
Удивительному году – удивительный плей-офф Кубка Стэнли. Первый раунд начался с матча «Тампа-Бэй» – «Коламбус», который закончился только на восьмом периоде. В Кубке Стэнли нет буллитов, поэтому при ничьей команды проводят овертаймы по 20 минут до первой заброшенной шайбы.
- Первый период: на гол Дюбуа точным ударом ответил Пойнт.
- Второй период: в самом конце Бьоркстранн вывел вперед «Коламбус».
- Третий период: на первой же минуте Гурде сравнял – 2:2.
- Дальше четыре овертайма – и никаких голов.
- Пятый овертайм: гол все-таки случился в середине периода – Пойнт забил, а «Тампа» выиграла.
По московскому времени матч начался в 22:00, а закончился в половине пятого утра. «Тампа» и «Коламбус» отыграли 150 минут и 27 секунд. Уф.
Кажется, после этого броска выдохнули все:
Если вы смотрели этот матч, то застали нечто историческое. Самые долгие матчи в истории НХЛ теперь выглядят так:
- 176 минут 30 секунд: «Детройт» – «Монреаль» 1:0 (1936 год)
- 164 минуты 46 секунд: «Торонто» – «Бостон» 1:0 (1933)
- 152 минуты 1 секунда: «Филадельфия» – «Питтсбург» 2:1 (2000)
- 150 минут 27 секунд: «Тампа» – «Коламбус» 3:2 (2020)
Отсюда видно, что для обоих клубов это рекордные матчи по длительности. Так долго ни «Тампа», ни «Коламбус» в своей истории еще не играли.
За это время на другом стадионе уже успели сыграть «Даллас» и «Калгари» (спокойно уложились в 60 минут – «Калгари» выиграл 3:2). Из-за длительности матча «Тампа» – «Коламбус» НХЛ на 15 часов вперед перенесла игру «Бостона» и «Каролины», которая должна была состояться на этой же арене.
«Эй, НХЛ, не в упрек, но мы тут должны были начать, а «Тампа» и «Коламбус» не хотят уходить со льда», – пошутила «Каролина» в твиттере. «ДА! Ждите своей очереди», – в комментарии влез «Коламбус».
«Каролина» отмахнулась:
Шутила и НХЛ, повесив на экране надпись «Все еще овертайм»:
Была и такая фраза: «Извините, если сегодня у вас были другие планы».
Или такая шутка – фанаты до матча и после него:
И снова о красивых цифрах. Голкипер «Коламбуса» Йоонас Корписало превзошел достижение Келли Хруди из «Айлендерс», который до этой ночи был рекордсменом НХЛ по отраженным броскам. Хруди отразил 73 удара весной 1987 года. У Корписало – 85. Статистика ведется с 1955 года.
У защитника «Коламбуса» Сета Джонса – рекорд по времени на льду, у него больше 64 минут. Предыдущим рекордсменом был Сергей Зубов из «Далласа».
Год назад «Тампа» шикарно шла в регулярном чемпионате, но сенсационно отхватила 0-4 от «Коламбуса» в плей-офф. Сейчас – вот эта история с длиннющим матчем. Есть в этой паре что-то магическое.
Корписало, ты вообще с этой планеты?