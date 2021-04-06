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#Ванкувер (х) #НХЛ #коронавирус #Хоккей

«Ванкувер» добавил 17-го игрока в ковид-протокол. НХЛ перенесла клубу еще два матча, он не играл с конца марта

06 апреля, 22:13

В «Ванкувере» продолжается вспышка коронавируса. Первый случай был 30 марта, и с тех пор в ковид-протоколе оказалось 17 игроков.

Изначально НХЛ перенесла четыре игры «Ванкувера», но теперь добавила к ним еще две. Ближайший запланированный матч – 13 апреля против «Эдмонтона».

  • Официальной информации о ситуации в команде мало. В ковид-протокол попадают не только с подтвержденным случаем заболевания, но и при близком контакте с заболевшим.
  • Достоверно известно только число игроков в ковид-протоколе и их имена, но официальных данных об их состоянии нет. ESPN писал, что некоторые находятся в тяжелом состоянии.

Больше половины игроков «Ванкувера» попали в ковид-протокол. Это крупнейшая вспышка Covid-19 в текущем сезоне НХЛ

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
сайт НХЛ
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