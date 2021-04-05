Больше половины игроков «Ванкувера» попали в ковид-протокол. Это крупнейшая вспышка Covid-19 в текущем сезоне НХЛ

В «Ванкувере» произошла вспышка коронавируса, и за неделю в ковид-протокол попали 16 игроков и член тренерского штаба.

Официальной информации о ситуации в клубе мало. Известны только имена игроков, попавших под ограничения, но данных об их состоянии нет.

В ковид-протокол включают тех, у кого есть симптомы коронавируса, положительный тест на Covid-19 или кто близко контактировал с заболевшим.

ESPN пишет, что у нескольких игроков «Ванкувера» заболевание протекает в тяжелой форме, но в больницу никого не отправляли. «Усталость, обезвоживание, симптомы очень сильные. Это выбивает парней, кто-то даже не может встать с постели», – сказал неназванный агент игрока «Ванкувера».

Игрок клуба сказал ESPN, что некоторым внутривенно вводят раствор от обезвоживания. Источники издания утверждают, что «многие» члены семей игроков сдали положительные тесты на Covid-19.

«Ванкувер» провел последний матч 25 марта и с тех пор не играл.

Команду отстранили от тренировок до 6 апреля, а ближайшая игра пока запланирована на 8 апреля.

ESPN пишет, что отстранение продлят, поскольку в «Ванкувере» произошла «худшая вспышка для команды НХЛ» в этом сезоне.

Пока непонятно, что будет с расписанием клуба и когда пройдут перенесенные матчи.

В НХЛ уже были вспышки ковида, но не такие масштабные. В январе «Даллас» уходил на карантин после заболевания шести игроков, а «Миннесота» – после внесения семи игроков в протокол.