Ванкувер (х)

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Вратарь «Ванкувера» потерял клюшку и перчатку, но все равно не пропустил. Бросок Панарина отбил движением скорпиона
#Тэтчер Демко
«Сон переоценен». НХЛ продолжает шутить над овертаймами в плей-офф
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#НХЛ
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