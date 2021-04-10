Подколзин в 19 лет вытащил два решающих матча СКА. Дальше – трансфер в НХЛ

Василий Подколзин уйдет из СКА после этого сезона. Уже фактически официально решено, что он присоединится к «Ванкуверу». Это подтверждал агент игрока Сергей Исаков. Контракт Подколзина со СКА действует до 30 апреля 2021 года. Сам Подколзин размыто говорил, что после этой даты будет вести переговоры.

СКА попал на счет 0:3 в серии с ЦСКА. Четвертый матч проходил в Санкт-Петербурге. После него журналисты спросили у Подколзина по поводу его чувств о возможном последнем матче за клуб. Его ответ: «Совру, если скажу, что не думал. Все старались отгонять от себя эти мысли». В той игре Подколзин набрал три очка (1+2) и поучаствовал во всех голах команды. СКА выиграл 3:1.

Новый матч СКА – новые голы Подколзина. Он первым среагировал на отставание в счете и перевернул игру. Он же забросил и победную шайбу. В плей-офф у Подколзина набралось шесть голов и пять ассистов. Подколзин проявлял себя в каждой серии, но лучшими остаются именно игры против ЦСКА.

СКА выиграл матч в третьем овертайме. Счет в серии резко стал 2:3.