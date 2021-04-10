Подколзин в 19 лет вытащил два решающих матча СКА. Дальше – трансфер в НХЛ
Василий Подколзин уйдет из СКА после этого сезона. Уже фактически официально решено, что он присоединится к «Ванкуверу». Это подтверждал агент игрока Сергей Исаков. Контракт Подколзина со СКА действует до 30 апреля 2021 года. Сам Подколзин размыто говорил, что после этой даты будет вести переговоры.
СКА попал на счет 0:3 в серии с ЦСКА. Четвертый матч проходил в Санкт-Петербурге. После него журналисты спросили у Подколзина по поводу его чувств о возможном последнем матче за клуб. Его ответ: «Совру, если скажу, что не думал. Все старались отгонять от себя эти мысли». В той игре Подколзин набрал три очка (1+2) и поучаствовал во всех голах команды. СКА выиграл 3:1.
Новый матч СКА – новые голы Подколзина. Он первым среагировал на отставание в счете и перевернул игру. Он же забросил и победную шайбу. В плей-офф у Подколзина набралось шесть голов и пять ассистов. Подколзин проявлял себя в каждой серии, но лучшими остаются именно игры против ЦСКА.
СКА выиграл матч в третьем овертайме. Счет в серии резко стал 2:3.
Подколзин в этом матче не только забивал:
За время плей-офф Подколзин сделал себе репутацию парня, который вытаскивает СКА в любых ситуациях:
Популярное мнение из твиттера: Подколзин вытаскивает серию для Брагина. Он играл у Брагина еще в молодежной сборной. На последний МЧМ ездил уже без него, но там был капитаном сборной. Турнир Подколзин провел не совсем удачно в плане статистики. Зато организаторы признали его лучшим игроком сборной. Тут мы объясняли, почему это правильно.
Подколзину только 19 лет, но в СКА он играет уже третий сезон подряд. Этот сезон стал для Подколзина рекордным по игровому времени (в среднем – 12 минут) и по очкам в регулярке (11). Полноценно он раскрылся именно в матчах плей-офф, где уже добрался до этой же цифры. Хотя еще несколько месяцев назад Подколзин падал в запас СКА – для лучшей подготовки.
Мечтой Подколзина остается именно игра в НХЛ. Так он радовался в инстаграме, когда «Ванкувер» выбрал его на драфте: «Спасибо моей семье, моим тренерам, моим агентам, всем, кто меня поддерживал и кто за меня болел! Невероятный день!» Радуются и в «Ванкувере», где от Подколзина потенциально ждут по 20-30 голов за сезон.
В 2019-м Подколзин сказал: «Через два года я приеду и начну играть за «Кэнакс». Будем в это верить». А до этого было так: «Для меня вообще любые перемены даются тяжело. Даже переезд из Подольска в Санкт-Петербург дался нелегко. Я не люблю эти самые перемены. Хотя они нужны – это я точно знаю. Но выходить из зоны комфорта мне тяжело».
Голами в ворота ЦСКА он пока откладывает перемены.