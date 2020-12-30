МЧМ-2021
Хоккей
Василий Подколзин
Марко Росси
Россия U20
Австрия U20
Два капитана выбраны лучшими игроками матча России и Австрии
час назад
Василий Подколзин выбран лучшим игроком матча с Австрией в составе сборной России. У австрийцев лучшим стал Марко Росси.
Подколзин оформил дубль в игре с Австрией. Это его первые голы на МЧМ-2021
Россия победила Австрию со счетом 7:1. В этой игре австрийцы забросили первую шайбу на турнире.
Василий Подколзин играет за СКА в КХЛ. В этом сезоне он провел 24 матча, в которых набрал шесть очков. Подколзину 19 лет.
Марко Росси – девятый номер драфта НХЛ. Он выбран «Миннесотой», а прямо сейчас арендован «Цюрихом».
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые