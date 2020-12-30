Два капитана выбраны лучшими игроками матча России и Австрии

Василий Подколзин выбран лучшим игроком матча с Австрией в составе сборной России. У австрийцев лучшим стал Марко Росси.

Подколзин оформил дубль в игре с Австрией. Это его первые голы на МЧМ-2021

Россия победила Австрию со счетом 7:1. В этой игре австрийцы забросили первую шайбу на турнире.

Василий Подколзин играет за СКА в КХЛ. В этом сезоне он провел 24 матча, в которых набрал шесть очков. Подколзину 19 лет.

Марко Росси – девятый номер драфта НХЛ. Он выбран «Миннесотой», а прямо сейчас арендован «Цюрихом».