МЧМ-2021
Хоккей
Василий Подколзин
Марко Росси
Россия U20
Австрия U20
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#МЧМ-2021 #Россия U20 #Василий Подколзин #Хоккей #Австрия U20 #Марко Росси

Два капитана выбраны лучшими игроками матча России и Австрии

час назад

Василий Подколзин выбран лучшим игроком матча с Австрией в составе сборной России. У австрийцев лучшим стал Марко Росси.

Подколзин оформил дубль в игре с Австрией. Это его первые голы на МЧМ-2021

Россия победила Австрию со счетом 7:1. В этой игре австрийцы забросили первую шайбу на турнире.

Василий Подколзин играет за СКА в КХЛ. В этом сезоне он провел 24 матча, в которых набрал шесть очков. Подколзину 19 лет.

Марко Росси – девятый номер драфта НХЛ. Он выбран «Миннесотой», а прямо сейчас арендован «Цюрихом».

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