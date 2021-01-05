Аскаров, Чистяков и Подколзин – лучшие игроки в составе России на МЧМ-2021

Организаторы МЧМ-2021 выбрали тройку лучших игроков в составе сборной России. Это произошло после полуфинала, где Россия U20 проиграла Канаде U20 со счетом 0:5.

Лучшие у России

🇷🇺 Ярослав Аскаров

🇷🇺 Семен Чистяков

🇷🇺 Василий Подколзин

Лучшие у Канады

🇨🇦 Девон Леви

🇨🇦 Боуэн Бэйрам

🇨🇦 Дилан Козенс

Канада попала в финал МЧМ в четвертый раз за последние пять лет. Сборная России сыграет в матче за третье место.

Игра за третье место стартует 6 января в 01:30 по московскому времени. Финал турнира – 6 января в 05:30.

Канада разгромила Россию в полуфинале МЧМ-2021