Россия U20
МЧМ-2021
Хоккей
Василий Подколзин
Ярослав Аскаров
Девон Леви
Дилан Козенс
Боуэн Бэйрам
Семен Чистяков
Канада U20
#Россия U20 #Девон Леви #МЧМ-2021 #Ярослав Аскаров #Канада U20 #Василий Подколзин #Хоккей #Дилан Козенс #Боуэн Бэйрам #Семен Чистяков
Аскаров, Чистяков и Подколзин – лучшие игроки в составе России на МЧМ-2021
18 часов назад
Организаторы МЧМ-2021 выбрали тройку лучших игроков в составе сборной России. Это произошло после полуфинала, где Россия U20 проиграла Канаде U20 со счетом 0:5.
Лучшие у России
Лучшие у Канады
🇨🇦 Девон Леви
🇨🇦 Боуэн Бэйрам
🇨🇦 Дилан Козенс
Канада попала в финал МЧМ в четвертый раз за последние пять лет. Сборная России сыграет в матче за третье место.
Игра за третье место стартует 6 января в 01:30 по московскому времени. Финал турнира – 6 января в 05:30.
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