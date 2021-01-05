Канада разгромила Россию в полуфинале МЧМ-2021

Канада U20 и Россия U20 играли в полуфинале МЧМ-2021. Счет матча – 5:0.

Ньюхук, Макмайкл, Перфетти, Шнайдер и Козенс – авторы голов в этой игре. Вратарь Канады Девон Леви в третий раз за турнир отыграл на ноль.

До этого Канада и Россия встречались в финале МЧМ-2020. Тогда канадцы выиграли со счетом 4:3. Два игрока из этой сборной Канады забивали в том матче.

Финал МЧМ-2021 состоится 6 января в 05:30 по московскому времени. Матч за третье место – 6 января в 01:30.

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