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Канада разгромила Россию в полуфинале МЧМ-2021
18 часов назад
Канада U20 и Россия U20 играли в полуфинале МЧМ-2021. Счет матча – 5:0.
Ньюхук, Макмайкл, Перфетти, Шнайдер и Козенс – авторы голов в этой игре. Вратарь Канады Девон Леви в третий раз за турнир отыграл на ноль.
До этого Канада и Россия встречались в финале МЧМ-2020. Тогда канадцы выиграли со счетом 4:3. Два игрока из этой сборной Канады забивали в том матче.
Финал МЧМ-2021 состоится 6 января в 05:30 по московскому времени. Матч за третье место – 6 января в 01:30.
Россия пропускала максимум три гола за матч на МЧМ-2021. От Канады столько же – за период
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