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#Россия U20 #МЧМ-2021 #Канада U20 #Хоккей

Канада разгромила Россию в полуфинале МЧМ-2021

18 часов назад

Keystone Press Agency/Global Look Press

Канада U20 и Россия U20 играли в полуфинале МЧМ-2021. Счет матча – 5:0.

Ньюхук, Макмайкл, Перфетти, Шнайдер и Козенс – авторы голов в этой игре. Вратарь Канады Девон Леви в третий раз за турнир отыграл на ноль.

До этого Канада и Россия встречались в финале МЧМ-2020. Тогда канадцы выиграли со счетом 4:3. Два игрока из этой сборной Канады забивали в том матче.

Финал МЧМ-2021 состоится 6 января в 05:30 по московскому времени. Матч за третье место – 6 января в 01:30.

Россия пропускала максимум три гола за матч на МЧМ-2021. От Канады столько же – за период

Макмайкл забил России на двух разных МЧМ

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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