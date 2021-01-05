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Россия пропускала максимум три гола за матч на МЧМ-2021. От Канады столько же – за период
40 минут назад
Первый период матча Канады U20 и России U20 завершился со счетом 3:0 в пользу канадцев.
Сборная России дважды на МЧМ-2021 пропускала по три шайбы. Так было в победных играх против США (5:3) и Швеции (4:3, ОТ).
Вратарь сборной России Ярослав Аскаров пропускал шайбы в каждой игре на турнире. Россия – единственная команда в полуфинале, у которой нет сухих матчей.
Канада открывала счет в каждом из шести матчей на МЧМ-2021. В игре с Россией – на первой минуте
Главный бомбардир Канады Козенс набирает очки во всех играх на МЧМ-2021
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