Аскаров владеет клюшкой на уровне полевого игрока. Финтит за воротами и начинает атаки сборной

Канада U20 и Россия U20 – полуфинальная пара на МЧМ-2021. У канадцев сейчас играет вратарь Девон Леви. Он попал в состав сборной только перед турниром, а за весь МЧМ пока пропустил всего три шайбы. Вратарь сборной России Ярослав Аскаров пропускает в каждом матче на МЧМ-2021.

Вратарь Канады – герой МЧМ. Считался слабым и низким, попал в состав в последний момент

Главный тренер сборной России Ларионов считает, что Аскаров играет хорошо: «По Аскарову вопросов вообще нет никаких. Он ведущий игрок команды. Не вратарь, а именно игрок , который свой опыт, спокойствие и отношение к делу переносит на всю команду». За четыре сыгранных матча Аскаров пропустил девять шайб. В матче с Австрией (7:1) играл Ахтямов.

В матчах за сборную Аскаров часто исполняет шестого полевого игрока: далеко выкатывается, контролирует шайбу за воротами, начинает атаки во время большинства. Почти всегда это срабатывает – сборная получает дополнительные варианты для развития игры. Иногда бывают промахи. В игре с Чехией (0:2) Аскаров чуть не сделал голевой пас сопернику.