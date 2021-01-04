Аскаров владеет клюшкой на уровне полевого игрока. Финтит за воротами и начинает атаки сборной
Канада U20 и Россия U20 – полуфинальная пара на МЧМ-2021. У канадцев сейчас играет вратарь Девон Леви. Он попал в состав сборной только перед турниром, а за весь МЧМ пока пропустил всего три шайбы. Вратарь сборной России Ярослав Аскаров пропускает в каждом матче на МЧМ-2021.
Вратарь Канады – герой МЧМ. Считался слабым и низким, попал в состав в последний момент
Главный тренер сборной России Ларионов считает, что Аскаров играет хорошо: «По Аскарову вопросов вообще нет никаких. Он ведущий игрок команды. Не вратарь, а именно игрок, который свой опыт, спокойствие и отношение к делу переносит на всю команду». За четыре сыгранных матча Аскаров пропустил девять шайб. В матче с Австрией (7:1) играл Ахтямов.
В матчах за сборную Аскаров часто исполняет шестого полевого игрока: далеко выкатывается, контролирует шайбу за воротами, начинает атаки во время большинства. Почти всегда это срабатывает – сборная получает дополнительные варианты для развития игры. Иногда бывают промахи. В игре с Чехией (0:2) Аскаров чуть не сделал голевой пас сопернику.
Все в той же игре с Чехией он так бодро выбежал из ворот, что сбил с ног канадского судью:
Аскаров в сезоне-2020/21 полноценно вписался во взрослый хоккей. Он провел за СКА уже семь матчей, один из которых отыграл на ноль. КХЛ уже включает действия Аскарова в подборки лучших сейвов. В матче СКА и «Спартака» случился двоякий момент. Сначала Аскаров среагировал на отскок шайбы, но за ней не успел. Потом отбил два броска от соперника.
Не все соперники по МЧМ готовы к действиям Аскарова, хотя в КХЛ он уже показывал уровень владения клюшкой. Обычно она помогает ему даже во время сейвов. В игре с «Салаватом» Аскаров вообще обвел Кугрышева за собственными воротами. Просто принял шайбу, постоял, покрутился, а соперник проехал дальше.
Сам Аскаров рассказывал, что специально отрабатывал такие действия с шайбой перед стартом сезона: «На предсезонке начал стараться больше играть клюшкой, помогать партнерам, чтобы защитникам было легче начинать атаки». Вратарь Владимир Сохатский отмечал у Аскарова именно умение играть клюшкой. И говорил, что сейчас это ценится в НХЛ.
В этом сезоне Ярослав Аскаров установил рекорд СКА по игре на ноль для вратарей до 19 лет. Он не пропускал в КХЛ 144 минуту и 41 секунду. На драфте НХЛ Аскарова под 11-м номером выбрал «Нэшвилл». Лучшей игрой Аскарова на МЧМ-2021 пока остается встреча с Германией (2:1). Там он пропустил всего одну шайбу и вытащил несколько ключевых моментов.