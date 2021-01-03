МЧМ проходит с пустыми трибунами, но фанаты Канады поддерживают сборную у заграждений
Сборная Канады U20 доминирует на домашнем МЧМ-2021. Она выиграла все матчи на групповом этапе, где имела лучшую разницу голов. Потом Канада вышла в плей-офф МЧМ – и там разнесла Чехию (3:0). Все это время рядом с ней была кучка фанатов, к которой за время турнира привыкли даже игроки. Хотя близко ни разу с ними не пересекались.
Турнир проходит в Эдмонтоне, но фанатам нельзя приходить на трибуны и приближаться к игрокам из-за коронавирусных ограничений. Перед каждой игрой несколько человек собираются на улице: в проходе на арену их видно и слышно. Игроки всегда обращают на них внимание, когда приезжают на стадион. TSN несколько раз показывал болельщиков во время трансляции.
Журналист Роб Уилльямс заснял момент из показа TSN еще во время группового этапа (есть у него в твиттере). А так эта поддержка выглядит с арены:
Перед игрой с Чехией канадские хоккеисты открыто поприветствовали фанатов, когда приехали на игру. Те стояли с плакатами, где отдельным пожеланием была игра за травмированного капитана Кирби Дака.
Капитан сборной Канады пропустит МЧМ-2021. В игре с Россией он повредил руку
Президент IIHF Рене Фазель так говорил о проведении МЧМ-2021 без фанатов: «Здоровье игроков, официальных лиц и болельщиков – наш главный приоритет. Мы были впечатлены презентацией местного оргкомитета, в которой описывалось действие сценария пузыря в Эдмонтоне».
Сборная Канады на домашнем МЧМ-2021 получает и дистанционную поддержку. Взрослые хоккеисты отправляют пожелания по видео, а в некоторых случаях включаются и люди из других сфер. Перед четвертьфинальной игрой с Чехией хоккеисты сборной общались с певцом Бреттом Кисселом. Тот сказал: «Вы даете надежду многим канадцам».
В исключительных случаях помогают и семьи. Родители Коннора Зэри креативили так: