МЧМ проходит с пустыми трибунами, но фанаты Канады поддерживают сборную у заграждений

Сборная Канады U20 доминирует на домашнем МЧМ-2021. Она выиграла все матчи на групповом этапе, где имела лучшую разницу голов. Потом Канада вышла в плей-офф МЧМ – и там разнесла Чехию (3:0). Все это время рядом с ней была кучка фанатов, к которой за время турнира привыкли даже игроки. Хотя близко ни разу с ними не пересекались.

Турнир проходит в Эдмонтоне, но фанатам нельзя приходить на трибуны и приближаться к игрокам из-за коронавирусных ограничений. Перед каждой игрой несколько человек собираются на улице: в проходе на арену их видно и слышно. Игроки всегда обращают на них внимание, когда приезжают на стадион. TSN несколько раз показывал болельщиков во время трансляции.

Журналист Роб Уилльямс заснял момент из показа TSN еще во время группового этапа (есть у него в твиттере). А так эта поддержка выглядит с арены: