На скамейке Германии висит свитер игрока, который сидит на карантине во время МЧМ

Германия – самая проблемная команда МЧМ-2021. Три стартовых матча в группе немцы проводили в три неполных звена, когда несколько игроков сидели в гостинице на карантине по коронавирусу. У части из них карантин заканчивался в конце декабря. К старту плей-офф Якуб Боржецкий остался единственным игроком, который до сих пор не вышел с карантина.

Боржецкий – один из нескольких хоккеистов с выявленным коронавирусом. Некоторые заболели еще до старта МЧМ-2021. Боржецкий официально заканчивает изоляцию 4 января. На игре Россия – Германия в четвертьфинале МЧМ был черный свитер с его фамилией. Немцы повесили его прямо на скамейке. Bissl Hockey пишет, что белый свитер остался в гостинице у игрока.

Его отец Адам Боржецкий тоже был хоккеистом. Он провел карьеру в Швеции и низших лигах США и Канады. Потом приехал в Германию, где получил гражданство. Адам Боржецкий – поляк. Поэтому его сын имеет двойное гражданство – польское и немецкое. На клубном уровне Якуб Боржецкий играет за академию «Зальцбурга».

Во время игры с Россией он сидит в инстаграме. Перед игрой Боржецкий поддерживал партнеров и постил состав на матч: