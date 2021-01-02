Василий Пономарев
МЧМ-2021
Хоккей
Россия U20
Германия U20
Пономарев – автор первого гола России в плей-офф МЧМ. Он же забил первым в группе
02 января, 20:27
Василий Пономарев открыл счет в игре России U20 и Германии U20 в 1/4 финала МЧМ-2021. Он реализовал выход один на один в меньшинстве.
Пономарев забрасывал и в первой игре турнира. Тогда он открыл счет в игре с США, где потом оформил дубль. Тогда Пономарев стал лучшим игроком матча.
18-летний Пономарев играет в юниорской лиге Квебека за команду «Шоуиниган». На драфте НХЛ он выбран «Каролиной».
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