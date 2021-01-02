Сборная России потеряла игрока, который взбодрил ее на групповом этапе МЧМ

Россия U20 сыграет в четвертьфинале МЧМ-2021 против Германии U20. Матч пройдет без форварда Михаила Абрамова: он получил дисквалификацию на одну игру из-за опасного столкновения с соперником в игре со шведами. Тогда шведский игрок Костмар задержал клюшку Абрамова. Тот потом его догнал, толкнул клюшкой и врезался в конек Костмара.

За это нарушение судьи наказали Абрамова двухминутным штрафом в конце второго периода. Дисциплинарная комиссия отдельно разбирала случай с его возможной дисквалификацией. Россия просила рассмотреть эпизод перед столкновением, но наказание за агрессию для Абрамова все равно последовало. Немец Волек тоже пропустит четвертьфинал.

Скандал из-за грубых нарушений возник еще во время матча Россия – Швеция. Швед Хольц рассказывал о мастерстве шведов, а потом вбросил: «Заметили, что они начинают играть некрасиво и противно. Жаль, что не получили пятиминутного удаления. Мы можем только надеяться, что судьи будут немного внимательнее».