Сборная России потеряла игрока, который взбодрил ее на групповом этапе МЧМ
Россия U20 сыграет в четвертьфинале МЧМ-2021 против Германии U20. Матч пройдет без форварда Михаила Абрамова: он получил дисквалификацию на одну игру из-за опасного столкновения с соперником в игре со шведами. Тогда шведский игрок Костмар задержал клюшку Абрамова. Тот потом его догнал, толкнул клюшкой и врезался в конек Костмара.
За это нарушение судьи наказали Абрамова двухминутным штрафом в конце второго периода. Дисциплинарная комиссия отдельно разбирала случай с его возможной дисквалификацией. Россия просила рассмотреть эпизод перед столкновением, но наказание за агрессию для Абрамова все равно последовало. Немец Волек тоже пропустит четвертьфинал.
Скандал из-за грубых нарушений возник еще во время матча Россия – Швеция. Швед Хольц рассказывал о мастерстве шведов, а потом вбросил: «Заметили, что они начинают играть некрасиво и противно. Жаль, что не получили пятиминутного удаления. Мы можем только надеяться, что судьи будут немного внимательнее».
Михаил Абрамов – важный игрок сборной России на МЧМ-2021. Он пропустил матчи против США (5:3) и Чехии (0:2). Потом попал в состав на игру с Австрией. Главный тренер сборной Игорь Ларионов тогда связывал с ротацией включение Абрамова в состав сборной. В матче с Австрией травму получил Егор Чинахов, поэтому Абрамов остался и на Швецию.
Появление Абрамова взбодрило Егора Афанасьева. Абрамов и Афанасьев вместе организовали голы в матчах с Австрией и Швецией. Важный и красивый гол случился как раз в игре против Швеции. Абрамов укатился за ворота и выкатил шайбу на Афанасьева – тот забивал уже в пустой угол ворот. Потом рассказывал в перерыве, что пас партнера – конфетка.
NextGen Prospects так описывал манеру игры Абрамова: «Энергичный хоккеист, который постоянно участвует в игре. Он борется за шайбу, когда она у соперника. Хорошо открывается под пас, когда шайба у партнеров. Отлично контролирует ее, когда она находится на его собственной клюшке».
Михаилу Абрамову 19 лет. Он выбран «Торонто» в четвертом раунде драфта НХЛ-2019. В марте 2020-го «Торонто» заключил с Абрамовым трехлетний контракт новичка. Абрамов начинал карьеру в России, играл в школе ЦСКА. Перед сезоном-2018/19 он уехал в Канаду, где сейчас выступает в чемпионате QMJHL.
Там Абрамов показывает такое:
Игорь Ларионов уже высказался о дисквалификации Абрамова: «Все знают, что дисциплина и терпение – залог успеха. Очень сложно предвидеть, что игрок сделает такой шаг. Хотя об этом сказано много, написано на доске, что это очень важный элемент игры». Сейчас Абрамов тренируется дополнительно. Если Россия пройдет Германию, на полуфинал он доступен.
Где смотреть матч Россия – Германия