Первый канал странно показал матч Россия – Швеция. В регионах пропала трансляция, на ютубе – комментаторы

Сборная России U20 обыграла Швецию U20 (4:3, ОТ) в матче, который влиял на турнирное положение перед плей-офф. Теперь точно известно, что Россия сыграет в четвертьфинале против Словакии или Германии. Еще Россия прервала победную серию Швеции на групповых этапах МЧМ. Она продлилась 14 лет и охватила 54 матча.

С кем Россия сыграет в плей-офф МЧМ. Все варианты

С трансляцией исторического матча сразу возникли проблемы. Журналист Павел Лысенков еще во время матча запустил в телеграм-канале опрос, где спрашивал о трансляции игры по телевидению. Люди отвечали, что в Омске игра показывается только на сайте Первого канала или в соцсетях. Еще игру транслировал Первый канал HD, но только не основной канал.

Проблемы с трансляцией возникали в Хабаровске, Новосибирске, Иркутске, Якутске и других городах. Цитата болельщика Алексея Мишагина из комментариев к опросу: «Алтайский край – только интернет. По Первому – «Золушка». Во время третьего периода возникла другая странность: с официальной трансляции на ютуб-канале Первого пропали комментаторы.

В соцсетях – максимальная критика Первого канала: