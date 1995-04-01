Первый канал

Дата основания
1 апреля 1995 г.
Инфо
Общероссийский федеральный телеканал
Лента
Материалы
Новости
Последние новости
Фигурное катание
Первый канал покажет все соревнования сезона по фигурному катанию, включая Олимпиаду и ЧМ
#Первый канал
Олимпиада 2020
Первый канал не показал выход Украины на церемонии открытия Олимпиады и объяснил это коммерческими обязательствами по рекламе
#Первый канал
Олимпиада 2020
Первый канал запустил сайт для трансляции Олимпиады в Токио
#Первый канал
Олимпиада 2020
Первый канал в прямом эфире покажет церемонию открытия Олимпийских игр в Токио
#Первый канал
Все новости
Материалы
Мы посмотрели фильм «Одиннадцать молчаливых мужчин» про «Динамо» в Британии 45-го: англичане угрожают и плетут интриги – от режиссера «Крыма»
29
#Динамо
29
Русская актриса и режиссер полетели в космос. Они будут 12 дней снимать фильм на МКС – впервые в истории
1
#кино
1
Первый канал странно показал матч Россия – Швеция. В регионах пропала трансляция, на ютубе – комментаторы
#МЧМ-2021
Как комментаторы живут без трансляций и что сейчас с деньгами? Рассказывают Стогниенко, Казанский, Нагучев и другие
#коронавирус
Все материалы