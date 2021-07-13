Первый канал в прямом эфире покажет церемонию открытия Олимпийских игр в Токио

Церемония открытия Олимпиады пройдет 23 июля и начнется в 14:00 по московскому времени. Трансляция будет в эфире Первого канала.

Олимпиада пройдет в Токио с 23 июля по 8 августа. Из-за коронавирусных ограничений большинство соревнований (724 из 750) пройдут без зрителей.

Россия из-за допинговых санкций выступит без флага и гимна – вместо них используют аббревиатуру Олимпийского комитета России и фрагмент концерта Петра Чайковского.

В заявку России вошли более 330 спортсменов. Знаменосцами выбраны саблистка Софья Великая и волейболист Максим Михайлов.