Первый канал
Первый канал в прямом эфире покажет церемонию открытия Олимпийских игр в Токио
вчера, 09:14
Церемония открытия Олимпиады пройдет 23 июля и начнется в 14:00 по московскому времени. Трансляция будет в эфире Первого канала.
- Олимпиада пройдет в Токио с 23 июля по 8 августа. Из-за коронавирусных ограничений большинство соревнований (724 из 750) пройдут без зрителей.
- Россия из-за допинговых санкций выступит без флага и гимна – вместо них используют аббревиатуру Олимпийского комитета России и фрагмент концерта Петра Чайковского.
- В заявку России вошли более 330 спортсменов. Знаменосцами выбраны саблистка Софья Великая и волейболист Максим Михайлов.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые