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Первый канал в прямом эфире покажет церемонию открытия Олимпийских игр в Токио

вчера, 09:14

Церемония открытия Олимпиады пройдет 23 июля и начнется в 14:00 по московскому времени. Трансляция будет в эфире Первого канала.

  • Олимпиада пройдет в Токио с 23 июля по 8 августа. Из-за коронавирусных ограничений большинство соревнований (724 из 750) пройдут без зрителей.
  • Россия из-за допинговых санкций выступит без флага и гимна – вместо них используют аббревиатуру Олимпийского комитета России и фрагмент концерта Петра Чайковского.
  • В заявку России вошли более 330 спортсменов. Знаменосцами выбраны саблистка Софья Великая и волейболист Максим Михайлов.
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
ТАСС
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