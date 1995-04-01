Первый канал

Дата основания
1 апреля 1995 г.
Инфо
Общероссийский федеральный телеканал
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Фигурное катание
Первый канал покажет все соревнования сезона по фигурному катанию, включая Олимпиаду и ЧМ
#Первый канал
Олимпиада 2020
Первый канал не показал выход Украины на церемонии открытия Олимпиады и объяснил это коммерческими обязательствами по рекламе
#Первый канал
Олимпиада 2020
Первый канал запустил сайт для трансляции Олимпиады в Токио
#Первый канал
Олимпиада 2020
Первый канал в прямом эфире покажет церемонию открытия Олимпийских игр в Токио
#Первый канал