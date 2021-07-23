Первый канал не показал выход Украины на церемонии открытия Олимпиады и объяснил это коммерческими обязательствами по рекламе

23 июля в Токио началась Олимпиада-2020. Церемонию открытия, которая началась в 14:00 по московскому времени, показывает Первый канал.

Перед выходом на Национальный стадион делегации из Уганды началась реклама, за угандийскими спортсменами шла команда Украины.

Пресс-служба дала комментарий по ситуации: «Парад спортсменов длится порядка двух часов, для выполнения коммерческих обязательств его показ прерывается рекламой несколько раз».

Олимпиада-2020 в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.

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