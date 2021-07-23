На сайте Олимпиады Крым указан как часть России. МОК назвал это «досадной ошибкой» и изменил границы

Во всплывающем окне Olympics Cheer Zone болельщики могут выражать поддержку спортсменам Олимпиады-2020. В данном разделе на карте Крым был отделен от Украины и входил в состав России. После этого доступ к карте пропал, а потом МОК извинился и изменил границы:

«Это была досадная ошибка провайдера, которая была немедленно исправлена, как только нам стало об этом известно, и за которую мы приносим свои извинения».

В 2014 году Крым вошел в состав России. Украина не признает Крым российским – ее поддерживает большинство государств, которые входят в ООН.

На ситуацию отреагировала Госдума РФ. Член комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев сказал «Чемпионату»:

«К этому факту надо относиться как к разгильдяйству, которое очень похоже на провокацию. Все понимают, что Крым – часть России, но когда поднялась волна недовольства со стороны Украины и их товарищей, оргкомитет не выдержал удара и опять это нарисовал.

МОК – вроде бы аполитичная организация, но не всегда выдерживает. МОК не должен допускать на своих соревнованиях политические акции, движения и лозунги. Все должно быть вне политики, тогда спортсмены будут спокойны вне зависимости от цвета кожи, вероисповедания, национальности».