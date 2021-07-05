Украина внесла Губерниева в список лиц, создающих угрозу ее национальной безопасности

Это решение вынесло Министерство культуры и информационной политики Украины. В список попали 204 человека на основе обращений Совета национальной безопасности и обороны Украины, Службы безопасности и Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

«Ну так вот, министерство бескультурья украинского. Знаете, есть такая поговорка, русская и украинская: «дуракам закон не писан». Я не сомневаюсь, что братский украинский народ, влюбленный в мои репортажи, замечательные болельщики Украины, которые пишут мне письма, смотрят мои репортажи, слушают их – так вот, народ сделает все, чтобы ваше тупорылое, идиотское, смешное решение было отменено», – написал Дмитрий Губерниев в телеграм-канале.

Руководство «Матч ТВ», на котором работает Губерниев, не прокомментировало ситуацию.

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