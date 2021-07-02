ЧМ-2021
Россия запретила въезд мэру Риги. Он снял российский флаг во время ЧМ по хоккею и заменил его на эмблему ОКР
02 июля, 13:50
Мартиньш Стакис внесен в список лиц, которым запрещен въезд в Россию. Об этом сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Причиной стало снятие российского флага во время чемпионата мира по хоккею, который проходил в Риге. Захарова назвала произошедшее «беспрецедентной русофобской выходкой» и «политическим хулиганством».
- В центре Риги во время ЧМ вывесили флаг стран-участниц турнира. Среди них были флаги России и Белоруссии.
- 24 мая мэр города заменил флаг России на эмблему Олимпийского комитета России (ОКР), а официальный флаг Белоруссии – на бело-красно-белый флаг, используемый оппозицией во время протестов против выборов президента.
- Решение вызвало резонанс, но в основном комментарии международных спортивных организаций касались снятия флага Белоруссии.
Из-за допинговых санкций Россия выступала на ЧМ без государственной символики, в том числе без флага. Вместо него на соревнованиях использовали эмблему ОКР.
Этот запрет действовал только на места проведения соревнований – площадь в центре города к ним не относилась, а замена флага была решением мэрии. МИД России сразу после замены флага осудила действия мэра.
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