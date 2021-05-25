Международная федерация хоккея осудила Ригу за замену официального флага Белоруссии на оппозиционный

Латвия неоднократно критиковала Александра Лукашенко, победившего на выборах президента в августе 2020 года. Эти выборы сопровождались крупнейшими в новейшей истории Белоруссии протестами. Латвия по-прежнему не признала Лукашенко легитимным президентом.

Очередное обострение отношений Белоруссии и Латвии произошло после 23 мая из-за задержания Романа Протасевича – бывшего главреда Nexta.

Телеграм-канал Nexta был важнейшим медиа во время белорусских протестов. Он публиковал анонсы акций, фото и видео с них и новости об оппозиции. Белорусский суд признал его экстремистским.

Редакция Nexta работает удаленно из-за пределов Белоруссии. Протасевич был ее главредом и ушел из Nexta в сентябре 2020 года.

23 мая 2021 года он летел из Афин в Вильнюс через территорию Белоруссии. Самолет экстренно посадили в Минске из-за сообщения о минировании. Протасевича после этого задержали, теперь он находится в СИЗО.

На фоне этого задержания мэрия Риги и поменяла официальный флаг Белоруссии на БЧБ-флаг (бела-чырвона-белы сцяг). Он был государственным флагом страны с 1991 по 1995 год, а во время протестов-2020 стал символом оппозиции.

Мэр Риги Мартиньш Стакис написал в твиттере о замене флага: «Флаг, который символизирует режим, осуществляющий государственный терроризм, неуместен в городской среде Риги, поэтому мы его сняли».