Россия серьезно усилилась из НХЛ и вылетела от канадской молодежи. На ЧМ – уже 7 лет без чемпионства

Россия проиграла на ЧМ-2021 Канаде со счетом 1:2 в овертайме и покинула турнир в четвертьфинале.

Перед матчем фаворитом была именно Россия. Причин несколько.

Состав канадцев вызывал вопросы:

🇨🇦❓ Канада привезла на турнир команду со средним возрастом 23,92 года.

🇨🇦❓ Он гораздо менее опытный, чем тот, который был два года назад – игроки куда меньше времени провели в НХЛ.

🇨🇦❓ В нем сразу десять хоккеистов 1999 года рождения и младше.

🇨🇦❓ Четверо еще не играли в НХЛ.

Что было у России:

🇷🇺💎 Много защитников из НХЛ (Гавриков, Проворов, Задоров, Нестеров). Фактически лучшая защита турнира.

🇷🇺💎 Вратарская позиция была не самой сильной, но под плей-офф освободился Бобровский.

🇷🇺💎 Также на турнир подтянулись обладатели Кубка Стэнли – Орлов и Тарасенко.