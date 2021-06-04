Россия (х)
ЧМ-2021
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#Россия (х) #ЧМ-2021

Россия серьезно усилилась из НХЛ и вылетела от канадской молодежи. На ЧМ – уже 7 лет без чемпионства

04 июня, 00:05

Россия проиграла на ЧМ-2021 Канаде со счетом 1:2 в овертайме и покинула турнир в четвертьфинале.

Перед матчем фаворитом была именно Россия. Причин несколько.

Состав канадцев вызывал вопросы:

🇨🇦❓ Канада привезла на турнир команду со средним возрастом 23,92 года.

🇨🇦❓ Он гораздо менее опытный, чем тот, который был два года назад – игроки куда меньше времени провели в НХЛ.

🇨🇦❓ В нем сразу десять хоккеистов 1999 года рождения и младше.

🇨🇦❓ Четверо еще не играли в НХЛ.

Что было у России:

🇷🇺💎 Много защитников из НХЛ (Гавриков, Проворов, Задоров, Нестеров). Фактически лучшая защита турнира.

🇷🇺💎 Вратарская позиция была не самой сильной, но под плей-офф освободился Бобровский.

🇷🇺💎 Также на турнир подтянулись обладатели Кубка Стэнли – Орлов и Тарасенко.

Что лучше всего получалось у Канады на турнире, так это переписывать рекорды:

🇨🇦❌ Впервые в истории ЧМ проиграла Латвии.

🇨🇦❌ Впервые в истории ЧМ проиграла два стартовых матча.

🇨🇦❌ Впервые с 1996 года уступила Германии.

🇨🇦❌ После трех игр не набрала ни одного очка.

🇨🇦❌ С большим трудом вышла в плей-офф с четвертого места, к тому же ее выход зависел от результатов других матчей.

Россия вполне ровно провела турнир и выиграла группу:

🇷🇺✅ Эмоциональный старт против Чехии с победным голом в конце.

🇷🇺✅ Спокойные семь голов Великобритании, уверенные победы над Данией и Швейцарией.

🇷🇺✅ Было поражение от словаков, по буллитам была обыграна Швеция.

🇷🇺✅ Завершила выступление в группе, обыграв 6:0 белорусов и заняла первое место.

🇷🇺✅ Лучшая атака (28 шайб), а меньше голов пропустили только США.

Канада, проиграв три стартовых матча, попав в плей-офф, оглядываясь на другие результаты, и сыграет в полуфинале. Россия с самой звучной обороной, первым местом в группе и нормальной результативностью – до полуфинала не дошла.

Даже в таком матче, где Россия была фаворитом, она не смогла прервать серию поражений от Канады, зато продлила собственную – по отсутствию титулов на ЧМ в последние несколько лет.

💔 Россия не может обыграть Канаду на ЧМ с 2011 года.

💔 Россия проигрывает Канаде в плей-офф девять матчей подряд, включая МЧМ.

💔 За один 2021-й Россия проиграла Канаде трижды – на ЧМ, МЧМ и ЮЧМ. Везде повылетала с турниров от нее.

💔 За последние семь турниров Россия только один раз не попадала в медали. Второй – на ЧМ-2021.

💔 Россия с 2014 года не может выиграть чемпионат мира.

Все фото: ФХР
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Комментарии (2)
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Михаил Перец
04 июня, 03:30

Игра у нас была бестолковой, главное- выбросить шайбу в зону сборной Канады, а там как карта ляжет. У канадцев игра была коллективная.

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vladik12
04 июня, 07:51

К сожалению, Валера, видать, войдет в историю просто как тренер одного матча.

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