Россия серьезно усилилась из НХЛ и вылетела от канадской молодежи. На ЧМ – уже 7 лет без чемпионства
Россия проиграла на ЧМ-2021 Канаде со счетом 1:2 в овертайме и покинула турнир в четвертьфинале.
Перед матчем фаворитом была именно Россия. Причин несколько.
Состав канадцев вызывал вопросы:
🇨🇦❓ Канада привезла на турнир команду со средним возрастом 23,92 года.
🇨🇦❓ Он гораздо менее опытный, чем тот, который был два года назад – игроки куда меньше времени провели в НХЛ.
🇨🇦❓ В нем сразу десять хоккеистов 1999 года рождения и младше.
🇨🇦❓ Четверо еще не играли в НХЛ.
Что было у России:
🇷🇺💎 Много защитников из НХЛ (Гавриков, Проворов, Задоров, Нестеров). Фактически лучшая защита турнира.
🇷🇺💎 Вратарская позиция была не самой сильной, но под плей-офф освободился Бобровский.
🇷🇺💎 Также на турнир подтянулись обладатели Кубка Стэнли – Орлов и Тарасенко.
Что лучше всего получалось у Канады на турнире, так это переписывать рекорды:
🇨🇦❌ Впервые в истории ЧМ проиграла Латвии.
🇨🇦❌ Впервые в истории ЧМ проиграла два стартовых матча.
🇨🇦❌ Впервые с 1996 года уступила Германии.
🇨🇦❌ После трех игр не набрала ни одного очка.
🇨🇦❌ С большим трудом вышла в плей-офф с четвертого места, к тому же ее выход зависел от результатов других матчей.
Россия вполне ровно провела турнир и выиграла группу:
🇷🇺✅ Эмоциональный старт против Чехии с победным голом в конце.
🇷🇺✅ Спокойные семь голов Великобритании, уверенные победы над Данией и Швейцарией.
🇷🇺✅ Было поражение от словаков, по буллитам была обыграна Швеция.
🇷🇺✅ Завершила выступление в группе, обыграв 6:0 белорусов и заняла первое место.
🇷🇺✅ Лучшая атака (28 шайб), а меньше голов пропустили только США.
Канада, проиграв три стартовых матча, попав в плей-офф, оглядываясь на другие результаты, и сыграет в полуфинале. Россия с самой звучной обороной, первым местом в группе и нормальной результативностью – до полуфинала не дошла.
Даже в таком матче, где Россия была фаворитом, она не смогла прервать серию поражений от Канады, зато продлила собственную – по отсутствию титулов на ЧМ в последние несколько лет.
💔 Россия не может обыграть Канаду на ЧМ с 2011 года.
💔 Россия проигрывает Канаде в плей-офф девять матчей подряд, включая МЧМ.
💔 За один 2021-й Россия проиграла Канаде трижды – на ЧМ, МЧМ и ЮЧМ. Везде повылетала с турниров от нее.
💔 За последние семь турниров Россия только один раз не попадала в медали. Второй – на ЧМ-2021.
💔 Россия с 2014 года не может выиграть чемпионат мира.
Игра у нас была бестолковой, главное- выбросить шайбу в зону сборной Канады, а там как карта ляжет. У канадцев игра была коллективная.
К сожалению, Валера, видать, войдет в историю просто как тренер одного матча.