Тимкин впервые съездил на ЧМ и уже забил Канаде. Отказывался называть себя тафгаем, часто дрался, а перед голом – удалился

🚑 В игре с Чехией перед турниром он травмировался, но к ЧМ был готов: «Восстановился – как раз помогли два дня карантина, делал в это время восстановительные процедуры».

🏆 Большую часть карьеры он отыграл в «Металлурге» (семь лет), где дважды выигрывал Кубок Гагарина. В мае 2020-го перешел в СКА. Там 3+5 по «гол плюс пас» за 45 матчей за сезон. В марте забил «Динамо», прервав 24-матчевую серию без голов в плей-офф.

📢 Приглашение Тимкина в сборную критиковал двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров: «Для меня остается загадкой присутствие в составе сборной таких игроков, как Тимкин или Швец-Роговой… Понятно, что это сыгранная тройка из СКА. Но этого мало!»

⚔️ В матче с Канадой был и проблемный момент у Тимкина в начале второго периода – он врезался в Виларди и удалился на две минуты. Но наши выстояли. Через 14 минут Тимкин забил.

Чем Тимкин запомнился раньше – конфликтами на льду. Например, 13 лет назад, перейдя в «Витязь», на первой же тренировке схлестнулся с Иваном Лариным: «Хотелось сразу показать себя, и вот что получилось». Он говорил, что любит жесткую игру, но отказывался называть себя тафгаем. « В прошлом сезоне я не провел ни одной драки, в этом – тоже. Какой же я тафгай?» – слова из интервью в 2013-м. Но в будущем были и драки, и пятиматчевая дисквалификация, и обвинения в провокациях.

В сезоне-2020/21 горячим был октябрь: в игре с ЦСКА подрался с Андроновым, а через десять дней против «Авангарда», получил удар в колено от Емелина (тот был удален до конца игры).