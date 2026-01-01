Евгений Тимкин

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Тимкин впервые съездил на ЧМ и уже забил Канаде. Отказывался называть себя тафгаем, часто дрался, а перед голом – удалился
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#Евгений Тимкин
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