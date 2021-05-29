🛷 Решающий гол России против Швейцарии: игрок упал, проехался и сидя отдал голевую
Россия победила Швейцарию в пятом туре группового турнира чемпионата мира (4:1). Это четвертая победа России на ЧМ, она вышла на первое место (но ее может опередить Словакия, если обыграет вечером Данию).
Самый яркий момент игры – второй гол России. Нападающий Сергей Толчинский упал, но прокатился, как на санках, и отдал голевую передачу Павлу Карнаухову. Так Россия вышла вперед – 2:1.
Толчинский разыгрался и стал лучшим игроком матча. В третьем периоде он оформил дубль. Вот так забивал Толчинский.
Он уже прокомментировал нестандартную передачу:
«У меня других вариантов не было, кроме как отдать пас. Просто знал, что Паша едет на пятак, постарался шайбу туда откинуть. Здорово, что Паша хорошо владеет коньками и клюшкой. Это не так сложно, как вы думаете, передачу отдать. Просто надо клюшкой по шайбе махнуть и все».
Сергей Толчинский – игрок «Авангарда». На этом чемпионате мира у него уже три гола и два ассиста. В регулярном сезоне КХЛ у Толчинского 15+31, в плей-офф – 6+14. В финальной серии против ЦСКА, которую «Авангард» выиграл, Толчинский забил единственный гол в решающем матче серии.
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России осталось провести два матча в группе: против Швеции (31 мая) и Белоруссии (1 июня).