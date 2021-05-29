🛷 Решающий гол России против Швейцарии: игрок упал, проехался и сидя отдал голевую

Он уже прокомментировал нестандартную передачу:

«У меня других вариантов не было, кроме как отдать пас. Просто знал, что Паша едет на пятак, постарался шайбу туда откинуть. Здорово, что Паша хорошо владеет коньками и клюшкой. Это не так сложно, как вы думаете, передачу отдать. Просто надо клюшкой по шайбе махнуть и все».

Сергей Толчинский – игрок «Авангарда». На этом чемпионате мира у него уже три гола и два ассиста. В регулярном сезоне КХЛ у Толчинского 15+31, в плей-офф – 6+14. В финальной серии против ЦСКА, которую «Авангард» выиграл, Толчинский забил единственный гол в решающем матче серии.

«Авангард» впервые стал чемпионом КХЛ. Сумасшедший сезон с приходом Ковальчука, потерей капитана, лакросс-голом Шумакова и рекордом Буше

России осталось провести два матча в группе: против Швеции (31 мая) и Белоруссии (1 июня).