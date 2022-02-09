Шипачев – лидер России на этой Олимпиаде и худший провал на прошлой. Как случилось это чудо? Объясняют эксперты

• Павел Лысенков: «Опять Олимпиада без игроков НХЛ, поэтому нужно брать лучших из КХЛ. Шипачев – один из лучших. В этой ситуации он и лидер, и капитан. Хотя капитаном мог бы быть и Сергей Андронов, и Никита Гусев, и Егор Яковлев. Думаю, сейчас нельзя говорить, что Шипачев будет королем Олимпиады.

Не забывайте, что четыре года назад была достаточно высокая конкуренция за место. Тогда Олег Знарок увидел, как Шипачев сделал грубую ошибку в матче со Словакией. Мы проиграли. Та ошибка оказалась результативной. Знарок убрал его в запас, как делал это на Кубке мира-2016, но там были хоккеисты из НХЛ, поэтому это было абсолютно понятно. Здесь конкуренция просто ниже, и эта сборная уступает по силе даже той, которая была на Олимпиаде-2018, когда тоже не было игроков НХЛ».

• Дмитрий Ерыкалов: «За четыре года КХЛ прохудилась. Особенно это касается вратарей, потому что Илья Сорокин, Игорь Шестеркин и другие парни уехали в НХЛ, а здесь осталось практически выжженное поле. Звезд и монстров практически нет. В Пхенчхане у России были Павел Дацюк и Илья Ковальчук.

Сейчас стратегия формирования состава схожая: у сборной только один креативный центр, которого можно назвать диспетчером или мозгом звена. Сейчас это Шипачев, остальные – достаточно рабочие и оборонительные центральные нападающие. Четыре года назад таким был Дацюк. Предполагалось, что Шипачев будет вторым, но после первого же матча пошли изменения в составе, поэтому Россия провела всю Олимпиаду с одним творцом-распасовщиком – Дацюком.

Шипачеву не было места. Тогда он вернулся из Америки после неудачной попытки заиграть в НХЛ и был немного деморализован. Да и в целом это был не лучший его сезон, потому что переезд, возвращение, перестройка. Такой период безвременья.

Если брать игровые и личные качества, то Шипачев – главный человек в этой сборной. Наверное, ему нет альтернативы. Возможно, капитаном мог бы быть Андронов, который бессменно капитанит в ЦСКА и выиграл золото в Пхенчхане. То есть характерный игрок. По звездности мог бы соперничать Гусев, но у него та же ситуация, как была у Шипачева четыре года назад: приехал после неудачной попытки заиграть в НХЛ и выступает не на полную мощность».