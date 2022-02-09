Шипачев – лидер России на этой Олимпиаде и худший провал на прошлой. Как случилось это чудо? Объясняют эксперты
Четыре года назад хоккеист Вадим Шипачев провел только один матч на дебютной Олимпиаде, а потом ни разу не сыграл на чемпионатах мира. Россия снова приехала на Олимпиаду без игроков НХЛ, а ее главной звездой стал Шипачев, которому в марте исполнится 35 лет. Он капитан и знаменосец России на церемонии открытия, а еще – хедлайнер КХЛ.
«У него смещен пик карьеры». Как и почему Шипачев сейчас разрывает КХЛ в таком возрасте
Всю карьеру Шипачев провел в России, но на полгода уезжал в НХЛ. В декабре Шипачев перешагнул 800 очков в КХЛ, а на старте этого сезона набирал минимум по одному очку в 13 матчах подряд. Сейчас он лучший бомбардир сезона (67 очков) и уже легенда КХЛ. Цифры по регулярному чемпионату:
- лидер по количеству матчей;
- второй по количеству очков;
- лучший ассистент в истории лиги.
«Гол» спросил у хоккейных экспертов, как Шипачев сохраняет уровень и прогрессирует:
• Корреспондент «Матч ТВ» Павел Лысенков: «То, что Шипачев в 35 лет – лучший бомбардир КХЛ, говорит о том, что сама КХЛ не сильно развивается в плане роста мастерства игроков. Появляется много молодежи, но те, кто высокого уровня, как второй бомбардир лиги Андрей Кузьменко, наверняка уедут в НХЛ. Уедет Ярослав Аскаров – конечно, в этом сезоне он играл мало, но отъезд молодежи продолжается.
Сейчас Шипачев как Сергей Мозякин: мастер, знает свое дело, набирает по 100 очков за сезон. Но это же не НХЛ. Плюс в «Динамо» у него очень много доверия: первое звено, хорошие партнеры, большинство, капитанство. Команда заточена под него, он делает свою работу и набирает те очки, которые должен».
• Корреспондент Sport24 Дмитрий Ерыкалов: «Наверное, регресс идет у тех хоккеистов, кто подвержен травмам или чей стиль основан на силе, выносливости, скорости. Шипачев – другой. Он никогда не бежал впереди шайбы, не пытался этого делать. Исключительно умный игрок, плеймейкер. Набрав с годами еще больше житейского и игрового опыта, он стал мудрее как хоккеист.
Я бы сравнил его с Сергеем Мозякиным, который все Кубки Гагарина и рекорды взял в возрасте Шипачева. Если не ошибаюсь, его лучший сезон был в 36 лет. В этом они похожи: оба неприрожденные капитаны, оба достаточно поздно созрели. Шипачев до 25 лет не был звездой. Наверное, у него смещен пик карьеры.
Мозякин практически всю карьеру провел без травм, потому что у него отличное катание. Он уходил от столкновений и играл очень рационально. Шипачев выступает на другой позиции, но похож на него. КХЛ в плане мастерства и звезд с годами не становится лучше, поэтому Шипачев доминирует в лиге, где не так много равных ему, но еще пять лет назад все было по-другому».
На Олимпиаде-2018 Знарок убрал Шипачева из заявки за ошибку в стартовом матче. Возвращение – его заслуга или кризис сборной?
Шипачев – олимпийский чемпион-2018, но провел в Пхенчхане только 16 минут в первом матче против Словакии и больше не играл. Перед этим он переехал в НХЛ, где провел три матча за «Вегас», забросил одну шайбу и получил дисквалификацию за отказ выступать в фарм-клубе из АХЛ, а потом вернулся в Россию.
Шипачев попал на чемпионские ОИ-2018 в скомканный сезон, но бывший главный тренер сборной России Олег Знарок убрал его из заявки после стартовой игры. Шипачев молчаливо согласился и не нагнетал:
- «Потому что так нужно было для команды. Команда выиграла – значит, все было правильно. У меня медалька дома лежит. Могу и на этой Олимпиаде сыграть один матч, если будет нужно»;
- «Ребят, мы же выигрывали все матчи, в чем может быть проблема? Я вышел на матч со словаками и сыграл, наверное, не так, как надо было».
После Олимпиады Шипачев играл за сборную России только на Кубке Первого канала и этапе Евротура в Швеции и пропустил два чемпионат мира. Теперь он капитан команды и в (почти) 35 лет впервые полноценно сыграет на Олимпийских играх. Как так получилось и что поменялось в сборной?
• Павел Лысенков: «Опять Олимпиада без игроков НХЛ, поэтому нужно брать лучших из КХЛ. Шипачев – один из лучших. В этой ситуации он и лидер, и капитан. Хотя капитаном мог бы быть и Сергей Андронов, и Никита Гусев, и Егор Яковлев. Думаю, сейчас нельзя говорить, что Шипачев будет королем Олимпиады.
Не забывайте, что четыре года назад была достаточно высокая конкуренция за место. Тогда Олег Знарок увидел, как Шипачев сделал грубую ошибку в матче со Словакией. Мы проиграли. Та ошибка оказалась результативной. Знарок убрал его в запас, как делал это на Кубке мира-2016, но там были хоккеисты из НХЛ, поэтому это было абсолютно понятно. Здесь конкуренция просто ниже, и эта сборная уступает по силе даже той, которая была на Олимпиаде-2018, когда тоже не было игроков НХЛ».
• Дмитрий Ерыкалов: «За четыре года КХЛ прохудилась. Особенно это касается вратарей, потому что Илья Сорокин, Игорь Шестеркин и другие парни уехали в НХЛ, а здесь осталось практически выжженное поле. Звезд и монстров практически нет. В Пхенчхане у России были Павел Дацюк и Илья Ковальчук.
Сейчас стратегия формирования состава схожая: у сборной только один креативный центр, которого можно назвать диспетчером или мозгом звена. Сейчас это Шипачев, остальные – достаточно рабочие и оборонительные центральные нападающие. Четыре года назад таким был Дацюк. Предполагалось, что Шипачев будет вторым, но после первого же матча пошли изменения в составе, поэтому Россия провела всю Олимпиаду с одним творцом-распасовщиком – Дацюком.
Шипачеву не было места. Тогда он вернулся из Америки после неудачной попытки заиграть в НХЛ и был немного деморализован. Да и в целом это был не лучший его сезон, потому что переезд, возвращение, перестройка. Такой период безвременья.
Если брать игровые и личные качества, то Шипачев – главный человек в этой сборной. Наверное, ему нет альтернативы. Возможно, капитаном мог бы быть Андронов, который бессменно капитанит в ЦСКА и выиграл золото в Пхенчхане. То есть характерный игрок. По звездности мог бы соперничать Гусев, но у него та же ситуация, как была у Шипачева четыре года назад: приехал после неудачной попытки заиграть в НХЛ и выступает не на полную мощность».
В тренерский штаб сборной России на Олимпиаде-2022 входит главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов, который в ноябре говорил об олимпийском уровне Шипачева и рекомендовал его в сборную. Оба приехали в Пекин. Как это повлияет на место Шипачева в команде?
• Павел Лысенков: «Кудашов знает, как лучше использовать Шипачева. Например, может поставить к нему в тройку Станислава Галиева или сделать связку с Никитой Гусевым, которая была в СКА. Есть большая вариативность. Кудашов хорошо понимает Шипачева. Если у Шипачева что-то пойдет не так, он всегда может в сборной обсудить это с клубным тренером, чтобы его использовали лучше. Есть хороший контакт».
Штаб сборной России по хоккею на Олимпиаду-2022. Генменеджер Ковальчук, советник-президент и бывший тренер с фантомной ролью
• Дмитрий Ерыкалов: «Не сказал бы, что наличие или отсутствие Шипачева как-то зависит от тренера, с которым он работает в клубе. Любой тренер использовал бы его в этой роли. Наверное, фактор Кудашова позволит использовать Шипачева с лучшей стороны – подобрать ему партнеров. Потому что сейчас вопрос: «Кого ставить к нему – Гусева или Галиева, с которым он играет в «Динамо».
Кудашов знает нюансы в игре Шипачева. Например, Шипачев не очень хорошо играет на вбрасываниях – может, убрать его оттуда. Или ставить/не ставить в меньшинстве. В этом плане идет польза, что Кудашов и Шипачев работают в одном клубе».
Переход в «Динамо» – раскрытие личности: Шипачев повзрослел, стал ироничным и берет ответственность как лидер
После возвращения в Россию Шипачев недолго пробыл в СКА и ушел в «Динамо», где стабильно уверен и четыре сезона подряд набирает 70+ очков. Сейчас у него второй самый результативный сезон в регулярном чемпионате по голам – 24 шайбы за 48 матчей (лучший результат – 26 шайб за СКА).
Как и в чем Шипачев изменился за этот период?
• Павел Лысенков: «Когда Шипачев играл за СКА, он был закрытым, не давал интервью и был человеком в футляре. Как понимаю, в СКА не любили, когда игроки давали интервью. После перехода в «Динамо» он избавился от давления руководства – ведет себя раскованно и общается с прессой. Стал другим человеком внешне.
Плюс семья и дети. Он взрослеет, семьянин, солидный человек, который понимает, что не должен быть зажат в какие-то рамки. Шипачев – профессионал на льду, который держит себя в форме. Думаю, еще лет пять он будет играть в КХЛ. Так что в 35 лет он избавился от детских моментов, которые раньше были в поведении. Стал более солидным игроком без изъянов – имею в виду не игру, а поведение».
• Дмитрий Ерыкалов: «Глобально как игрок Шипачев не изменился. Я видел его таким и в 2015, и в 2014 году. Человек доминировал в КХЛ, когда СКА брал первый кубок, а по бокам играли Евгений Дадонов и Артемий Панарин. По манере игры он каким был, таким и остался.
Наверное, он укрепил сильные качества, чуть-чуть подтянул слабые. Долгое время считалось, что Шипачев – мягкотелый и неиграющий в обороне. Последние годы он начал играть в меньшинстве, но, например, на точке вбрасывания остается игроком ниже уровнем, чем хотелось бы для лидера сборной.
Главное – Шипачев изменился как человек. Пять лет назад он был закрытым, не очень приветливым и не самым коммуникабельным. В команде у него была роль мастера, которую он выполнял на льду. Теперь из-за возраста и отсутствия других вожаков больше берет ответственности, стал проще и легче в общении, стал ироничным. В этом его роль – разрядить обстановку, сделать ее непринужденной. Как человек Шипачев изменился больше, чем как игрок».