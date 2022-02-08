Россия на Олимпийских играх-2022
Россия (х)
хоккей на Олимпийских играх-2022
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#Россия на Олимпийских играх-2022 #Россия (х) #хоккей на Олимпийских играх-2022

Против России снова играют в масках – теперь Финляндия. Вероятно, из-за внезапно положительного теста на ковид у нашей хоккеистки

вчера, 16:40
Михаил Морозов

Такая история уже была на Олимпиаде днем ранее. Кратко вспоминаем:

📌 7 февраля женские сборные России и Канады по хоккею задержались на час: канадки дожидались поздних тестов России на коронавирус. А потом Россия и Канада играли в медицинских масках – так договорились между собой.

📌 У России уже теряла игроков из-за коронавируса: были новости о шестерке на карантине, а на игру с Канадой попало всего 17 полевых игроков.

📌 Играть в масках тяжело и вредно. В третьем периоде можно уже было обойтись без них – результаты тестов были получены, но канадки доиграли в масках.

Следующим по календарю у России был матч против Финляндии 8 февраля. И женская сборная Финляндии объявила, что выйдет в масках. Она не пояснила, что случилась, написала лишь в твиттере, что решила это после обсуждения с Международной федерацией хоккея.

И правда. Сначала обе команды выходили в масках.

Потом наши сняли маски.

А финские спортсменки – нет.

Но судьи тоже были без масок.

А Финляндия играла в них и в середине периода забила гол.

Наиболее вероятная причина – коронавирус в сборной России у форварда Полины Болгаревой, которая забила три гола в первом матче против Швейцарии.

Россия играла уже не в масках в третьем периоде против Канады из-за сообщение о том, что все тесты на ковид – отрицательные. Но когда команда приехала в олимпийскую деревню, то узнала о положительном тесте Болгаревой.

«Не знаю, как это происходит. Ее утренний тест, который изначально дал отрицательный результат, вдруг оказался положительным», – сказал главный тренер россиянок Евгений Бобарико.

Матч с Финляндией – заключительный в группе. Из нее никто не вылетает – команды выходят в четвертьфинал. Ранее Россия обыграла Швейцарию 5:2, но уступила США (0:5) и Канаде (1:6).

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: Скриншоты с трансляции «Матч ТВ»
Михаил Морозов
Автор и редактор. Лучшая память на «Голе».
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