Против России снова играют в масках – теперь Финляндия. Вероятно, из-за внезапно положительного теста на ковид у нашей хоккеистки

Такая история уже была на Олимпиаде днем ранее. Кратко вспоминаем:

📌 7 февраля женские сборные России и Канады по хоккею задержались на час: канадки дожидались поздних тестов России на коронавирус. А потом Россия и Канада играли в медицинских масках – так договорились между собой.

📌 У России уже теряла игроков из-за коронавируса: были новости о шестерке на карантине, а на игру с Канадой попало всего 17 полевых игроков.

📌 Играть в масках тяжело и вредно. В третьем периоде можно уже было обойтись без них – результаты тестов были получены, но канадки доиграли в масках.

Следующим по календарю у России был матч против Финляндии 8 февраля. И женская сборная Финляндии объявила, что выйдет в масках. Она не пояснила, что случилась, написала лишь в твиттере, что решила это после обсуждения с Международной федерацией хоккея.