Хоккей на Олимпиаде-2022 – в масках. Так с часовой задержкой сыграли женские Россия и Канада

Что произошло в женском хоккее на Олимпиаде-2022

Женские сборные России и Канады вышли на матч Олимпиады-2022. Что надо об этом знать:

Россия никогда в истории не обыгрывала Канаду;

Игра задержалась на час;

Канада просила результаты тестов России;

Обе команды сыграли в медицинских масках;

Reuters пишет, что маски нужны для заботы о здоровье игроков;

Подробности от CBC: Канада попросила Россию выйти в масках. Россия согласилась, но с таким же условием для Канады.

МОК подтвердил, что решение по маскам было совместным результатом обсуждения между двумя сборными.

Что на это повлияло:

1. Сборная России поздно сдала тесты на коронавирус. Игроки сделали это после завтрака – в 8 утра по пекинскому времени. По регламенту это было нормой, но результатов тестов до игры не оказалось.

2. IIHF в одностороннем порядке изменила регламент – теперь тесты нужно сдавать в 5 утра. Эту информацию дает «Матч ТВ». Есть и пояснение: МОК отменил это решение IIHF.

3. Из-за всех разбирательств и произошла задержка матча. На ней настаивала именно Канада. Россия ее не критикует – игроки сборной радовались, что вообще вышли на игру.