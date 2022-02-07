хоккей на Олимпийских играх-2022
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Олимпиада-2022
Россия на Олимпийских играх-2022
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#хоккей на Олимпийских играх-2022 #Россия (х) #Олимпиада-2022 #Россия на Олимпийских играх-2022

Хоккей на Олимпиаде-2022 – в масках. Так с часовой задержкой сыграли женские Россия и Канада

07 февраля, 09:58
Александр Плеханов

Медицинская маска была даже у вратаря сборной России.

твиттер Матч ТВ

Что произошло в женском хоккее на Олимпиаде-2022

Женские сборные России и Канады вышли на матч Олимпиады-2022. Что надо об этом знать:

  • Россия никогда в истории не обыгрывала Канаду;
  • Игра задержалась на час;
  • Канада просила результаты тестов России;
  • Обе команды сыграли в медицинских масках;
  • Reuters пишет, что маски нужны для заботы о здоровье игроков;
  • Подробности от CBC: Канада попросила Россию выйти в масках. Россия согласилась, но с таким же условием для Канады.
  • МОК подтвердил, что решение по маскам было совместным результатом обсуждения между двумя сборными.

Что на это повлияло:

1. Сборная России поздно сдала тесты на коронавирус. Игроки сделали это после завтрака – в 8 утра по пекинскому времени. По регламенту это было нормой, но результатов тестов до игры не оказалось.

2. IIHF в одностороннем порядке изменила регламент – теперь тесты нужно сдавать в 5 утра. Эту информацию дает «Матч ТВ». Есть и пояснение: МОК отменил это решение IIHF.

3. Из-за всех разбирательств и произошла задержка матча. На ней настаивала именно Канада. Россия ее не критикует – игроки сборной радовались, что вообще вышли на игру.

Обычно Россия и другие сборные никогда не играли в масках. Вот кадр из матча России и США.

XinHua/Global Look Press

Почему так случилось именно в матче России

У женской сборной России есть проблемы с коронавирусом. Хоккеистка Анна Шибанова еще в начале февраля рассказывала, что в ковидный госпиталь попали Диана Фархутдинова и Екатерина Николаева. Тогда же были новости о шести хоккеистках из России, которые находятся на карантине. На матч с Канадой сборная России выпустила всего 17 полевых игроков.

Хоккей в масках – это норма или нет

Егор Яковлев прокомментировал для «Матч ТВ», что это абсурд и ужас. Хотя в мире так уже играли. Еще летом 2020-го такой масочный хоккей пробовали клубы из чемпионата Швейцарии. Тогда игрокам такое не нравилось – им было тяжело дышать. Врач «Цюриха» Бюссер признавал: задумка оказалась не очень эффективной. Именно из-за проблем с дыханием у игроков.

Какой была игра России и Канады

В интервью в перерыве хоккеистки сборной России говорили о том, что в маске тяжело дышать. Но добавляли про равные условия. Подробности из нашей новости о матче: Россия и Канада провели разминку перед игрой. Уже после нее канадки отказались выходить на матч. Журналист CBC подтверждал: Канада просила у врачей подробности по результатам сборной России.

На третий период Россия и судьи вышли без масок. Олимпийский комитет подтвердил: результаты тестов наконец-то получены. Сборная Канады продолжила играть в масках.

Хоккеистка сборной Канады – в матче с Россией.

твиттер сборной Канады

Хоккеистка сборной России.

Кадр из трансляции «Матч ТВ»

TSN показал в твиттере такие кадры. У одной из хоккеисток России была черная маска:

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Александр Плеханов
Заместитель главреда «Гола» и единственный человек, который видит шайбу.
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