Хоккей на Олимпиаде-2022 – в масках. Так с часовой задержкой сыграли женские Россия и Канада
Что произошло в женском хоккее на Олимпиаде-2022
Женские сборные России и Канады вышли на матч Олимпиады-2022. Что надо об этом знать:
- Россия никогда в истории не обыгрывала Канаду;
- Игра задержалась на час;
- Канада просила результаты тестов России;
- Обе команды сыграли в медицинских масках;
- Reuters пишет, что маски нужны для заботы о здоровье игроков;
- Подробности от CBC: Канада попросила Россию выйти в масках. Россия согласилась, но с таким же условием для Канады.
- МОК подтвердил, что решение по маскам было совместным результатом обсуждения между двумя сборными.
Что на это повлияло:
1. Сборная России поздно сдала тесты на коронавирус. Игроки сделали это после завтрака – в 8 утра по пекинскому времени. По регламенту это было нормой, но результатов тестов до игры не оказалось.
2. IIHF в одностороннем порядке изменила регламент – теперь тесты нужно сдавать в 5 утра. Эту информацию дает «Матч ТВ». Есть и пояснение: МОК отменил это решение IIHF.
3. Из-за всех разбирательств и произошла задержка матча. На ней настаивала именно Канада. Россия ее не критикует – игроки сборной радовались, что вообще вышли на игру.
Почему так случилось именно в матче России
У женской сборной России есть проблемы с коронавирусом. Хоккеистка Анна Шибанова еще в начале февраля рассказывала, что в ковидный госпиталь попали Диана Фархутдинова и Екатерина Николаева. Тогда же были новости о шести хоккеистках из России, которые находятся на карантине. На матч с Канадой сборная России выпустила всего 17 полевых игроков.
Хоккей в масках – это норма или нет
Егор Яковлев прокомментировал для «Матч ТВ», что это абсурд и ужас. Хотя в мире так уже играли. Еще летом 2020-го такой масочный хоккей пробовали клубы из чемпионата Швейцарии. Тогда игрокам такое не нравилось – им было тяжело дышать. Врач «Цюриха» Бюссер признавал: задумка оказалась не очень эффективной. Именно из-за проблем с дыханием у игроков.
Какой была игра России и Канады
В интервью в перерыве хоккеистки сборной России говорили о том, что в маске тяжело дышать. Но добавляли про равные условия. Подробности из нашей новости о матче: Россия и Канада провели разминку перед игрой. Уже после нее канадки отказались выходить на матч. Журналист CBC подтверждал: Канада просила у врачей подробности по результатам сборной России.
На третий период Россия и судьи вышли без масок. Олимпийский комитет подтвердил: результаты тестов наконец-то получены. Сборная Канады продолжила играть в масках.
TSN показал в твиттере такие кадры. У одной из хоккеисток России была черная маска: