Хоккеистки России и Канады вышли на лед в медицинских масках. СМИ назвали причиной поздние тесты россиянок на ковид

Женские сборные России и Канады по хоккею играют в матче группового этапа на Олимпиаде (0:4, второй период). Старт игры планировался на 07:10 по Москве, но его отложили на час.

Официальных объяснений от представителей сборных пока нет. Журналисты писали, что обе команды провели разминки, но после этого Канада отказалась выходить на лед.

«Матч ТВ» утверждает, что причина задержки – в изменении регламента. Якобы Международная федерация хоккея (ИИХФ) поменяла его и не согласовала это с Международным олимпийским комитетом (МОК).

ИИХФ потребовал сдачи тестов для утренних матчей в 05:00 по местному времени, а Россия сдала их в 08:00. Из-за этого представитель организации отказался допускать Россию до матча. Журналист CBC подтверждает, что Канада отказывалась от игры из-за тестов России на матч.

В итоге после разбирательств, пишет «Матч», организаторы все же согласились на проведение матча. Но хоккеистки вышли на лед в медицинских масках.

Женский хоккейный турнир стартовал на ОИ 3 февраля. За это время сборные сыграли 12 матчей, но ни на одном из них игроки не носили маски. Россия провела две игры: со Швейцарией (5:2) и с США (0:5). Ее последняя игра группового этапа пройдет 8 февраля против Финляндии.