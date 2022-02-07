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Россия на Олимпийских играх-2022
Хоккеистки России и Канады вышли на лед в медицинских масках. СМИ назвали причиной поздние тесты россиянок на ковид
07 февраля, 09:25
Женские сборные России и Канады по хоккею играют в матче группового этапа на Олимпиаде (0:4, второй период). Старт игры планировался на 07:10 по Москве, но его отложили на час.
Официальных объяснений от представителей сборных пока нет. Журналисты писали, что обе команды провели разминки, но после этого Канада отказалась выходить на лед.
- «Матч ТВ» утверждает, что причина задержки – в изменении регламента. Якобы Международная федерация хоккея (ИИХФ) поменяла его и не согласовала это с Международным олимпийским комитетом (МОК).
- ИИХФ потребовал сдачи тестов для утренних матчей в 05:00 по местному времени, а Россия сдала их в 08:00. Из-за этого представитель организации отказался допускать Россию до матча. Журналист CBC подтверждает, что Канада отказывалась от игры из-за тестов России на матч.
- В итоге после разбирательств, пишет «Матч», организаторы все же согласились на проведение матча. Но хоккеистки вышли на лед в медицинских масках.
Женский хоккейный турнир стартовал на ОИ 3 февраля. За это время сборные сыграли 12 матчей, но ни на одном из них игроки не носили маски. Россия провела две игры: со Швейцарией (5:2) и с США (0:5). Ее последняя игра группового этапа пройдет 8 февраля против Финляндии.
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