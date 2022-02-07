Проблемное золото России в фигурном катании на Олимпиаде-2022: жесткое падение, два поражения, ноль замен в команде
Сборная России по фигурному катанию досрочно взяла золото в командном турнире на Олимпиаде-2022. Обеспечила его уже по итогам семи видов из восьми. Это третья командная медаль из трех возможных: турнир дебютировал в этом виде на Олимпиаде-2014. Там уже выступал Никита Кацалапов, который теперь снова стал олимпийским чемпионом в команде.
Кто участвовал в командном турнире за Россию на Олимпиаде-2022:
- Мужчины – Марк Кондратюк;
- Женщины – Камила Валиева;
- Спортивные пары – Анастасия Мишина/Александр Галлямов;
- Танцевальные дуэты – Виктория Синицина/Никита Кацалапов.
Раскладка по командным олимпийским медалям у сборной России по фигурному катанию:
- 2014 – золото;
- 2018 – серебро;
- 2022 – золото.
Мишина и Галлямов упали с поддержки – это страшно и опасно
Анастасия Мишина и Александр Галлямов – обладатели удивительного достижения. Они выигрывают каждый крупный международный турнир, где дебютируют. Сначала победили на ЧМ-2021, который проходил в прошлом сезоне. В этом Мишина и Галлямов взяли золото на ЧЕ-2022, а теперь впервые поучаствовали и стали победителями на Олимпиаде-2022.
В короткой программе пара Мишина/Галлямов проиграла 0,19 балла китайцам – там она осталась второй. В произвольной программе это первое место все-таки есть, но там случилось страшное и опасное падение. Галлямов объяснил: «Возможно, причина в раннем времени старта. Мы никогда не просыпались так рано, как сегодня». После проката он держался за руку.
Такие эмоции были у Анастасии Мишиной: «Когда упала, мысль была – пикируем. Я держала лицо. Все сделали, но в последние пять секунд прилегли. Заснули. Сильно ничего не болит. Синяки будут, но мы их замажем. Самые большие синяки от недосыпа». Перед личным турниром они займутся личным восстановлением. Пока – банальные переживания из-за здоровья спортсменов.
Потом Мишина и Галлямов вышли на награждение талисманами. Перед этим Галлямов смотрел за программой Синициной и Кацалапова:
Синицина и Кацалапов проиграли обе программы. У партнерши так затекли ноги, что она не вышла к журналистам
«Матч ТВ» написал, что Виктория Синицина не пошла к журналистам после завершения соревнований. Там же – объяснение от Никиты Кацалапова и фотография сидящей Синициной. Никита Кацалапов стал двукратным олимпийским чемпионом. Два золота он выиграл с разными партнершами. Кацалапов и Синицина сошлись в танцевальном дуэте уже после Сочи-2014.
В Европе Синицина и Кацалапов – лидеры в танцах. Они победили на двух подряд чемпионатах Европы. Еще имеют серебро и золото чемпионатов мира. В раскладах перед Олимпиадой-2022 Синицина и Кацалапов были одними из нескольких основных фаворитов личного турнира. Но в командном проиграли сразу двум разным американским дуэтам. Об одном поражении – тут.
Почему все выглядит страшно? К Олимпиаде-2022 готовится французский дуэт Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон. Они пропустили командный турнир, а ранее снимались с чемпионата Европы. Именно Пападакис и Сизерон считаются главными соперниками России. В случае поражения от них и двух дуэтов США Синицина и Кацалапов могут не взять личную медаль.
Нужны ли замены в командном турнире по фигурному катанию
Мы подробно рассказывали об этой ситуации в отдельном материале. На обоих турнирах из прошлого сборная делала по две разрешенные замены. Тогда это не мешало ей доходить до медалей – олимпийских чемпионов в стране было больше. Сейчас без командных медалей остались Трусова, Щербакова, Тарасова/Морозов, Бойкова/Козловский и другие спортсмены.
В 2022-м замен нет, поэтому тот же Марк Кондратюк имеет менее двух суток перерыва между двумя турнирами. Вчера он чуть не врезался в борт и выглядел уставшим. А потом рассказал: «В конце я шел пешком». У других спортсменов России проблемы серьезнее. Мишина и Галлямов теперь будут восстанавливаться, а для Синициной и Кацалапова поменялись расклады.
Все результаты командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде-2022
Победителям должны заплатить по 4 миллиона, если бы были замены, то расход был бы в 2 раза больше, а так руководство сэкономило себе.