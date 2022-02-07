Проблемное золото России в фигурном катании на Олимпиаде-2022: жесткое падение, два поражения, ноль замен в команде

Сборная России по фигурному катанию досрочно взяла золото в командном турнире на Олимпиаде-2022. Обеспечила его уже по итогам семи видов из восьми. Это третья командная медаль из трех возможных: турнир дебютировал в этом виде на Олимпиаде-2014. Там уже выступал Никита Кацалапов, который теперь снова стал олимпийским чемпионом в команде.

Кто участвовал в командном турнире за Россию на Олимпиаде-2022:

Раскладка по командным олимпийским медалям у сборной России по фигурному катанию: