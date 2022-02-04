фигурное катание на Олимпийских играх-2022
Олимпиада-2022
Никита Кацалапов
Виктория Синицина
Россия на Олимпийских играх-2022
Мэдисон Хаббел
Захари Донохью
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#фигурное катание на Олимпийских играх-2022 #Олимпиада-2022 #Никита Кацалапов #Виктория Синицина #Россия на Олимпийских играх-2022 #Мэдисон Хаббел #Захари Донохью

Первая сенсация Олимпиады-2022: главный дуэт мира Синицина/Кацалапов проиграл ритм-танец в командном турнире

04 февраля, 09:08
Александр Плеханов

Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

AFLO/Global Look Press

Что произошло и почему это важно?

Командный турнир по фигурному катанию проходит на Олимпиаде-2022 с 4 по 7 февраля 2022 года. Старты в первый день: короткая программа у мужчин, ритм-танец в танцах на льду, короткая программа у пар. Расклады по первому виду ожидаемые: Марк Кондратюк заскочил на третье место и принес России восемь баллов. У США выступал Нэтан Чен – первое место и десятка.

Именно Россия и США – фавориты командного турнира на Олимпиаде-2022. Для победы там важно стабильно выступать в каждой программе каждого вида. В последние годы Россия стабильно проигрывает американцам у мужчин, но компенсирует это женским катанием. Детально Россия и США разбираются в танцах и парах. До турнира фаворитом там была Россия.

Итоговый результат ритм-танца в командном турнире: 

  1. Хаббел/Донохью (США) – 86,56;
  2. Синицина/Кацалапов (Россия) – 85,05;
  3. Гиньяр/Фабри (Италия) – 83,03.

Что еще надо об этом знать?

Виктория Синицина/Никита Кацалапов:

  • Кацалапов – капитан России в командном турнире;
  • Это действующие чемпионы мира;
  • Это действующие чемпионы Европы.

Мэдисон Хаббел/Захари Донохью:

  • Проигрывали паре из России на двух последних чемпионатах мира;
  • Там же все равно были в медалях – это не явные аутсайдеры;
  • Катаются вместе с 2011 года.

Американская пара вообще показала свой лучший результат в сезоне. Синицина и Кацалапов имели на три балла больше своего результата (с погрешностью) в ритм-танце на победных ЧМ-2021 и ЧЕ-2022. На чемпионате России они вообще получили 93,61, но позже снялись из-за травмы Кацалапова. По внутренним турнирам надо делать скидку на домашних судей. 

Почему случилось поражение: дуэт Синицина/Кацалапов ошибся во время исполнения дорожки. Хотя с эмоциями все было в порядке. Они рассказали, что сейчас танцуют друг для друга. Никита Кацалапов отдельно подчеркнул, что дуэт не берег себя для личных соревнований: «Мы наслаждались каждой секундой». Хаббел и Донохью не опережали их с 2019 года.

Решающую ошибку в программе Кацалапов объяснил через конек, который попал в ямку на льду. Но признал, что судьи заслуженно снизили баллы.

Мэдисон Хаббел и Захари Донохью.

AFLO/Global Look Press

Впервые с 2020-го Синицина и Кацалапов вообще кому-то проигрывают по итогам ритм-танца. Для общего расклада на командный турнир это ничего не значит – в произвольном танце все начинается заново. Но в фигурном соревновании России и США появляется интрига. И обостряются взаимоотношения дуэтов: на разминке Донохью вообще задел голову Синициной.

Оба дуэта никогда не попадали в призы на Олимпиаде, когда выступали в таких вариантах. Никита Кацалапов был на Олимпиаде-2014 в паре с Еленой Ильиных – они взяли командное золото и личную бронзу. Уже потом Кацалапов встал в пару с Синициной. Хаббел и Донохью отдельно настраивались именно на Олимпиаду-2022: «Мы очень голодны».

По взаимоотношениям между партнерами оба танцевальных дуэта похожи. Никита Кацалапов рассказывал, что каждая тренировка и каждый новый старт должны проходить эмоционально: «Вы должны всегда помогать друг другу так, словно твой партнер – член твоей семьи, родной человек, не иначе». Подобного подхода придерживаются и американцы.

Основная черта Хаббел и Донохью – стабильность. В их карьере был момент, когда они начали встречаться. Потом расстались, но сохранили танцевальный дуэт. Так об этом перед стартом Олимпиады рассказывала Хаббел: «Он все еще смотрит на меня и говорит: «Все в порядке, я люблю тебя, увидимся завтра». И это то, что связывает вас на всю жизнь».

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Александр Плеханов
Заместитель главреда «Гола» и единственный человек, который видит шайбу.
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#Мэдисон Хаббел
#Захари Донохью