Первая сенсация Олимпиады-2022: главный дуэт мира Синицина/Кацалапов проиграл ритм-танец в командном турнире

Впервые с 2020-го Синицина и Кацалапов вообще кому-то проигрывают по итогам ритм-танца. Для общего расклада на командный турнир это ничего не значит – в произвольном танце все начинается заново. Но в фигурном соревновании России и США появляется интрига. И обостряются взаимоотношения дуэтов: на разминке Донохью вообще задел голову Синициной.

Оба дуэта никогда не попадали в призы на Олимпиаде, когда выступали в таких вариантах. Никита Кацалапов был на Олимпиаде-2014 в паре с Еленой Ильиных – они взяли командное золото и личную бронзу. Уже потом Кацалапов встал в пару с Синициной. Хаббел и Донохью отдельно настраивались именно на Олимпиаду-2022: «Мы очень голодны».

По взаимоотношениям между партнерами оба танцевальных дуэта похожи. Никита Кацалапов рассказывал, что каждая тренировка и каждый новый старт должны проходить эмоционально: «Вы должны всегда помогать друг другу так, словно твой партнер – член твоей семьи, родной человек, не иначе». Подобного подхода придерживаются и американцы.

Основная черта Хаббел и Донохью – стабильность. В их карьере был момент, когда они начали встречаться. Потом расстались, но сохранили танцевальный дуэт. Так об этом перед стартом Олимпиады рассказывала Хаббел: «Он все еще смотрит на меня и говорит: «Все в порядке, я люблю тебя, увидимся завтра». И это то, что связывает вас на всю жизнь».