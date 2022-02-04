На Олимпиаде выступает племянник грузинского саночника, который погиб 12 лет назад на трассе в Ванкувере
На Олимпиаде в Пекине выступает Саба Кумариташвили – грузинский саночник, двоюродный племянник Нодара Кумариташвили – спортсмена, с которым связана главная трагедия последних Олимпиад.
Кумариташвили разбился в день открытия Олимпиады-2010 в Ванкувере. Он вылетел с трассы и врезался в бетонный столб. Врачи не спасли Кумариташвили.
На церемонии открытия была минута молчания. Из-за трагедии организаторы переделали трассу.
Саба Кумариташвили рассказывает, что начал заниматься спортом из-за Нодара и деда, который продолжил семейное дело:
«Я начал заниматься санным спортом на следующий год после того, как погиб Нодари. Я никогда не ощущал страха на трассе, несмотря на ту трагедию. Наоборот, я с самого начала хотел попасть в состав сборной, и когда выйду на старт Олимпиады, то буду выступать там и за себя, и за погибшего Нодари. Я практически всегда вспоминаю о нем перед стартом, это происходит неосознанно.
Наша семья развивает в Грузии этот вид спорта очень много лет. Отец моего деда был основателем санного спорта в республике, который стал нашим семейным делом. А дед как-то взял и посадил меня в санки, хотя до этого я и не знал, как на них кататься».
Кумариташвили говорит, что не рассчитывает на высокий результат – это его первая Олимпиада. Он участвует в 21 год, как и Нодар.
На тренировочном заезде он стартовал после Феликса Лоха – саночника, с которым связана другая важная история с Нодаром Кумариташвили
Лох выиграл Олимпиаду в Ванкувере. И он свою медаль переплавил, чтобы сделать медаль с выгравированным портретом Кумариташвили. Лох прилетал в Грузию на поминки и отдал семье медаль:
«Он всех нас спас. Если бы он не погиб, то это был бы кто-то из нас».