На Олимпиаде выступает племянник грузинского саночника, который погиб 12 лет назад на трассе в Ванкувере

Саба Кумариташвили рассказывает, что начал заниматься спортом из-за Нодара и деда, который продолжил семейное дело:

«Я начал заниматься санным спортом на следующий год после того, как погиб Нодари. Я никогда не ощущал страха на трассе, несмотря на ту трагедию. Наоборот, я с самого начала хотел попасть в состав сборной, и когда выйду на старт Олимпиады, то буду выступать там и за себя, и за погибшего Нодари. Я практически всегда вспоминаю о нем перед стартом, это происходит неосознанно.

Наша семья развивает в Грузии этот вид спорта очень много лет. Отец моего деда был основателем санного спорта в республике, который стал нашим семейным делом. А дед как-то взял и посадил меня в санки, хотя до этого я и не знал, как на них кататься».