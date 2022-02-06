Марк Кондратюк
Олимпиада-2022
Россия на Олимпийских играх-2022
фигурное катание на Олимпийских играх-2022
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#Марк Кондратюк #Олимпиада-2022 #Россия на Олимпийских играх-2022 #фигурное катание на Олимпийских играх-2022

Все постят хэштег #МыРусскиеСНамиМарк. Это из-за проката фигуриста Кондратюка на Олимпиаде-2022

06 февраля, 16:41
Александр Плеханов

Марк Кондратюк.

AFLO/Global Look Press

Фигурист Марк Кондратюк сенсационно добавил девять очков в зачет сборной России. Она выступает в командном турнире на Олимпиаде-2022. После этого фанаты начали массово радоваться за него и крепить хэштег #МыРусскиеСНамиМарк. Так этот тег временно выходил на первое место в русскоязычном твиттере.

Посты появляются и через несколько часов после выступления. Следит за твиттером и сам Марк Кондратюк. Еще за сутки до проведения произвольной программы Первый канал выпустил видео, в котором Кондратюк читает твиты о себе. Там он постоянно стеснялся комплиментов. Рассказывал, что ему приятно, но из-за скромности возникает такое стеснение.

Новый прокат Марка Кондратюка впечатлил даже актера Бена Стиллера. Он выразил ему респект за программу в твиттере. Там у Стиллера 5,6 миллиона читателей. 14 января в твиттере появился первый вопрос с подобным тегом. Это произошло перед выступлением Кондратюка в произвольной программе на дебютном чемпионате Европы. Там Кондратюк взял золото.

Поддержка сработала. Теперь этот хэштег используется постоянно:

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Александр Плеханов
Заместитель главреда «Гола» и единственный человек, который видит шайбу.
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