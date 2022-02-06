Все постят хэштег #МыРусскиеСНамиМарк. Это из-за проката фигуриста Кондратюка на Олимпиаде-2022

Фигурист Марк Кондратюк сенсационно добавил девять очков в зачет сборной России. Она выступает в командном турнире на Олимпиаде-2022. После этого фанаты начали массово радоваться за него и крепить хэштег #МыРусскиеСНамиМарк. Так этот тег временно выходил на первое место в русскоязычном твиттере.

Посты появляются и через несколько часов после выступления. Следит за твиттером и сам Марк Кондратюк. Еще за сутки до проведения произвольной программы Первый канал выпустил видео, в котором Кондратюк читает твиты о себе. Там он постоянно стеснялся комплиментов. Рассказывал, что ему приятно, но из-за скромности возникает такое стеснение.

Новый прокат Марка Кондратюка впечатлил даже актера Бена Стиллера. Он выразил ему респект за программу в твиттере. Там у Стиллера 5,6 миллиона читателей. 14 января в твиттере появился первый вопрос с подобным тегом. Это произошло перед выступлением Кондратюка в произвольной программе на дебютном чемпионате Европы. Там Кондратюк взял золото.

Поддержка сработала. Теперь этот хэштег используется постоянно: