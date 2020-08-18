Хоккей
Швейцария
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#Хоккей #Швейцария

В Швейцарии пробуют хоккей в масках. Первое впечатление – она мешает

18 августа, 17:46

твиттер «Цюриха»

Швейцария постепенно восстанавливается от коронавируса. 14 августа правительство страны объявило, что снимет запрет на массовые мероприятия численностью в тысячу человек 1 октября (в первом варианте установили дату на 31 августа, но потом перенесли на месяц).

В связи с этим Федерация хоккея Швейцария отложила старт сезона на 1 октября. В заявлении Федерация четко расписала требования:

  • На стадионе все сотрудники и болельщики должны быть в масках.
  • Фанаты должны сидеть на расстоянии друг от друга.
  • Есть еду можно только на своих местах. В общественных помещениях – нет.
  • Гостевых болельщиков на матчах не будет.
  • За три дня до матчей все хоккеисты и сотрудники команд сдают тесты на коронавирус. К судьям такое же требование.
  • При появлении симптомов коронавируса тоже сдается тест.

Пока до старта сезона остается полтора месяца, клубы не сидят на месте: тренируются, а некоторые даже устраивают товарищеские матчи. 13 августа встретились «Рапперсвиль-Йона» и «Цюрих Лайонз». Чтобы избежать заражения коронавирусом они тренировались и играли в медицинских масках.

Правила были такие: когда хоккеисты были на скамейке, то должны надевать маску. Когда они выходили на лед, то могли стянуть ее на подбородок. Идея проведения матча в таком формате принадлежит врачу «Цюриха» Гери Бюссеру. Но после игры он сказал:

«Это было не очень эффективно. Маска вроде бы защищает от коронавируса. Но во время матча многие наши хоккеисты жаловались, потому что она увлажнялась – они не могли нормально дышать».

Руководство лиги уже в курсе эксперимента «Рапперсвиля» и «Цюриха» и его провала. Сейчас клубы вместе с Федерацией хоккея страны обсуждают новые варианты усиления мер безопасности. Сайт Sport пишет, что на ближайших собраниях представители лиги обдумают увеличение скамейки запасных и установку защитных стекол на них.

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vladik12
19 августа, 10:45

Что за дебилизм.

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Валера Полевиков
19 августа, 13:06

Даже в магазине в них сложно, а тут в хоккей играть

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