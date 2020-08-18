В Швейцарии пробуют хоккей в масках. Первое впечатление – она мешает

Швейцария постепенно восстанавливается от коронавируса. 14 августа правительство страны объявило, что снимет запрет на массовые мероприятия численностью в тысячу человек 1 октября (в первом варианте установили дату на 31 августа, но потом перенесли на месяц).

В связи с этим Федерация хоккея Швейцария отложила старт сезона на 1 октября. В заявлении Федерация четко расписала требования:

На стадионе все сотрудники и болельщики должны быть в масках.

Фанаты должны сидеть на расстоянии друг от друга.

Есть еду можно только на своих местах. В общественных помещениях – нет.

Гостевых болельщиков на матчах не будет.

За три дня до матчей все хоккеисты и сотрудники команд сдают тесты на коронавирус. К судьям такое же требование.

При появлении симптомов коронавируса тоже сдается тест.

Пока до старта сезона остается полтора месяца, клубы не сидят на месте: тренируются, а некоторые даже устраивают товарищеские матчи. 13 августа встретились «Рапперсвиль-Йона» и «Цюрих Лайонз». Чтобы избежать заражения коронавирусом они тренировались и играли в медицинских масках.

Правила были такие: когда хоккеисты были на скамейке, то должны надевать маску. Когда они выходили на лед, то могли стянуть ее на подбородок. Идея проведения матча в таком формате принадлежит врачу «Цюриха» Гери Бюссеру. Но после игры он сказал:

«Это было не очень эффективно. Маска вроде бы защищает от коронавируса. Но во время матча многие наши хоккеисты жаловались, потому что она увлажнялась – они не могли нормально дышать».