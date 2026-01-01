Олег Знарок

Дата рождения
2 января 1963 г.
Достижения
Олимпийский чемпион 2018 г.
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Хоккей
Знарок покинул расположение сборной России из-за болезни. Его не будет на Кубке Карьяла
#Олег Знарок
Хоккей
Ковальчук станет генменеджером хоккейной сборной России на Олимпиаде в Пекине. Знарок будет консультантом
#Илья Ковальчук
Хоккей
Алексей Жамнов будет главным тренером сборной России на Олимпиаде-2022. Брагин и Знарок – консультанты
#Алексей Жамнов
Хоккей
«Мы никому ничего не объявляли». Третьяк отказался от слов о назначении Знарка в сборную России по хоккею
#Олег Знарок
Хоккей
Знарок будет тренером сборной России по хоккею на Олимпиаде. Он выигрывал с ней золото в 2018 году
#Олег Знарок
Хоккей
Главный тренер «Динамо» Кудашов установил рекорд КХЛ по победам подряд. Прежний был у Знарка и держался три года
#Динамо (х)
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Материалы
Шипачев – лидер России на этой Олимпиаде и худший провал на прошлой. Как случилось это чудо? Объясняют эксперты
#Вадим Шипачев
Хаос в сборной России перед МЧМ-2022: два тренера ушли за два месяца, Знарок – на лавке рядом с новым
#Россия U20
Хоккейная сборная России взяла молодежь на Евротур – даже будет возрастной рекорд. Так надо из-за подготовки к МЧМ
#Россия (х)
Штаб сборной России по хоккею на Олимпиаду-2022. Генменеджер Ковальчук, советник-президент и бывший тренер с фантомной ролью
#Россия (х)
Почему Знарок возглавил хоккейную сборную России. Кажется, все из-за решения НХЛ по Олимпиаде
#Олег Знарок
Заставлял вратаря танцевать, падал перед командой на колени, плакал в интервью. Каким мы запомним Милоша Ржигу
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#Милош Ржига
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