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Тренер
Олег Знарок
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Олег Знарок
Дата рождения
2 января 1963 г.
Достижения
Олимпийский чемпион 2018 г.
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Новости
Хоккей
Знарок покинул расположение сборной России из-за болезни. Его не будет на Кубке Карьяла
#Олег Знарок
10 ноября 2021, 16:14
Хоккей
Ковальчук станет генменеджером хоккейной сборной России на Олимпиаде в Пекине. Знарок будет консультантом
#Илья Ковальчук
18 октября 2021, 12:13
Хоккей
Алексей Жамнов будет главным тренером сборной России на Олимпиаде-2022. Брагин и Знарок – консультанты
#Алексей Жамнов
28 сентября 2021, 10:58
Хоккей
«Мы никому ничего не объявляли». Третьяк отказался от слов о назначении Знарка в сборную России по хоккею
#Олег Знарок
27 сентября 2021, 17:51
Хоккей
Знарок будет тренером сборной России по хоккею на Олимпиаде. Он выигрывал с ней золото в 2018 году
#Олег Знарок
24 сентября 2021, 13:42
Хоккей
Главный тренер «Динамо» Кудашов установил рекорд КХЛ по победам подряд. Прежний был у Знарка и держался три года
#Динамо (х)
24 сентября 2021, 09:45
Хоккей
«Спартак» объявил об уходе Знарка. При нем клуб дважды вылетал в первом раунде плей-офф КХЛ
#Олег Знарок
24 марта 2021, 15:46
Хоккей
Знарок стал тренером-рекордсменом по числу матчей в плей-офф КХЛ
#Олег Знарок
05 марта 2021, 22:09
Хоккей
Знарок продолжит тренировать хоккейный «Спартак» – генменеджер подтвердил
#Олег Знарок
04 мая 2020, 10:34
Хоккей
Знарок возглавил хоккейный «Спартак»
#Олег Знарок
29 апреля 2019, 14:07
Хоккей
Знарок возглавит «Спартак». Со СКА и «Динамо» он выигрывал Кубок Гагарина
#Олег Знарок
10 апреля 2019, 20:45