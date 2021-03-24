«Спартак» объявил об уходе Знарка. При нем клуб дважды вылетал в первом раунде плей-офф КХЛ

«Спартак» не продлит контракт с тренерским штабом Олега Знарка. Такое решение принял Наблюдательный совет клуба. Других подробностей в сообщении «Спартака» нет.

Знарок возглавлял «Спартак» с апреля 2019 года.

В сезоне-2019/20 клуб стал четвертым в Западной конференции и вылетел в первом раунде плей-офф. Счет в серии с «Динамо» – 2:4.

В сезоне-2020/21 «Спартак» финишировал восьмым. В плей-офф он тоже вылетел в первом раунде, проиграв все четыре матча против ЦСКА.

До «Спартака» Знарок возглавлял в СКА и совмещал работу в сборной России. С клубом он выигрывал Кубок Гагарина в 2017 году и тогда же стал тренером года КХЛ. Со сборной побеждал на ЧМ в 2014 году и на Олимпиаде в 2018-м. На ОИ сборная из-за санкций называлась ОСР – Олимпийские спортсмены из России.