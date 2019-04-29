Олег Знарок
КХЛ
Алексей Жамнов
Спартак (х)
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#Олег Знарок #КХЛ #Алексей Жамнов #Спартак (х)

Знарок возглавил хоккейный «Спартак»

29 апреля 2019, 14:07

ХК «Спартак» объявил о подписании контракта по схеме «1+1» с тренером Олегом Знарком. Помогать ему будут Харийс Витолиньш, Игорь Уланов и Максим Соловьев.

Знарок трижды выигрывал Кубок Гагарина, работая в «Динамо» и СКА, он также приводил сборную России к золотым медалям на ЧМ-2014 и Олимпиаде-2018. Лучшее достижение «Спартака» в Кубке Гагарина – два выхода в четвертьфинал. Кроме того, «Спартак» четырежды становился чемпионом СССР.

Генеральный менеджер «Спартака» Алексей Жамнов отметил, что клуб был заинтересован в Знарке не из-за его прошлых побед:

«Приглашая его в «Спартак», мы ориентировались не на регалии, а на его общее видение того, по каким принципам должна строиться работа тренерского штаба, как должна играть команда. Наши взгляды на хоккей совпадают, это широко известно. Именно поэтому переговоры о его приходе в клуб не заняли много времени. 

Уже началась активная работа по комплектованию команды, мы будем тщательно обсуждать каждую кандидатуру с новым тренерским штабом и постараемся вместе сделать все возможное, чтобы в следующем сезоне порадовать многочисленных болельщиков «Спартака».

В минувшем сезоне «Спартак» уступил СКА 2-4 в четвертьфинале Западной конференции.

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