Радулов с «Далласом» выбил «Нэшвилл» из плей-офф. Идеальная месть бывшей команде

«Даллас» вышел во второй раунд плей-офф Кубка Стэнли, для этого ему понадобилось шесть матчей с «Нэшвиллом». В последней игре «Старз» в овертайме обыграли соперника 2:1, а в ассистентах победной шайбы записан Радулов. Счет в серии стал 4-2 , Радулов идет дальше, а его первая команда в НХЛ завершает выступления.

Российский хоккеист перебрался в Северную Америку в 18-летнем возрасте – был задрафтован клубом из юниорской лиги «Квебек», а через пару лет оказался в «Нэшвилле». Освоиться на континенте Радулову здорово помог знаменитый хоккеист и тренер Патрик Руа.

«Патрик поселил меня в своем доме, я жил в его прекрасной семье целый год. Он дал мне билет в профессиональный хоккей. Я никогда не смогу отблагодарить его сполна», – рассказывал российский спортсмен. Своим выступлением Радулов точно его обрадовал – 32+43 в 65 матчах за «Квебек» в первом сезоне. В следующем было еще круче – 61+91 в 62-х .

В «Нэшвилле» Радулов сразу стал любимцем публики из-за своей неутомимости, но сработаться с тренером Барри Тротцем было непросто – тот славился любовью к дисциплине, так что характерами игрок и тренер сходились тяжело.