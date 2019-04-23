Радулов с «Далласом» выбил «Нэшвилл» из плей-офф. Идеальная месть бывшей команде
«Даллас» вышел во второй раунд плей-офф Кубка Стэнли, для этого ему понадобилось шесть матчей с «Нэшвиллом». В последней игре «Старз» в овертайме обыграли соперника 2:1, а в ассистентах победной шайбы записан Радулов. Счет в серии стал 4-2, Радулов идет дальше, а его первая команда в НХЛ завершает выступления.
Российский хоккеист перебрался в Северную Америку в 18-летнем возрасте – был задрафтован клубом из юниорской лиги «Квебек», а через пару лет оказался в «Нэшвилле». Освоиться на континенте Радулову здорово помог знаменитый хоккеист и тренер Патрик Руа.
«Патрик поселил меня в своем доме, я жил в его прекрасной семье целый год. Он дал мне билет в профессиональный хоккей. Я никогда не смогу отблагодарить его сполна», – рассказывал российский спортсмен. Своим выступлением Радулов точно его обрадовал – 32+43 в 65 матчах за «Квебек» в первом сезоне. В следующем было еще круче – 61+91 в 62-х.
В «Нэшвилле» Радулов сразу стал любимцем публики из-за своей неутомимости, но сработаться с тренером Барри Тротцем было непросто – тот славился любовью к дисциплине, так что характерами игрок и тренер сходились тяжело.
В 2008-м состоялся скандальный переход Радулова в «Салават Юлаев», поскольку контрактом хоккеист был еще связан с «Нэшвиллом», однако обошлось без санкций. За следующие четыре года он дважды стал чемпионом мира в составе сборной России, а в «Салавате» добыл Кубок Гагарина.
Сезон-2011/12 требовалось закончить в «Нэшвилле», но там случился скандал: перед игрой плей-офф против «Финикса» Радулова с Сергеем Костицыным выгнали из команды за нарушение дисциплины (слишком позднее возвращение в расположение клуба), поведение хоккеистов резко осудила местная пресса.
Радулов вернулся в Россию, на четыре сезона задержавшись в ЦСКА, потом снова отправился в НХЛ – сначала в «Монреаль» на сезон, а затем перешел в «Даллас».
В первом же раунде плей-офф Кубка Стэнли-2019 «Даллас» угодил как раз на «Нэшвилл». Фанаты не слишком тепло встретили своего бывшего игрока, когда он еще играл против «Нэшвилла» за «Монреаль». Сейчас же этой команде досталось от Радулова почти во всех играх плей-офф:
- В первой – гол
- В третьей – голевой пас
- В четвертой – гол
- В пятой – два гола
- В шестой – голевой пас
Итого – 4+2 за шесть матчей. Идеальная месть.
В «Нэшвилле» до сих пор припоминают то отстранение, но Радулов умудрился влететь в неприятную историю совсем недавно и в «Далласе» – в начале марта он опоздал на раскатку команды, поэтому не попал в состав на игру с «Рейнджерс». Ничего страшного: в следующей игре вернулся и тремя шайбами вынес «Колорадо» (4:0). «Я просто проспал и пришел чуть позже. Все мы люди. Но правила для всех едины, так что инцидент уже в прошлом», – прокомментировал ситуацию хоккеист.
Из-за своего характера Радулов легко становился своим в любом клубе – помимо хоккейного таланта он радовал одноклубников позитивом и отношением к жизни. Впрочем, хоть истории с отсутствием дисциплины еще периодически возникают, их становится гораздо меньше. «Хочу быть примером для сына, – цитировало Радулова издание NewYorkTimes. – А на кого он будет смотреть, прежде всего? Конечно, на отца».
Радулов и «Даллас» продолжают борьбу за Кубок Стэнли. «Нэшвилл» позади, теперь ждет серия с «Сент-Луисом». Победителя этой пары в финале конференции будет поджидать либо «Колорадо», либо сильнейший клуб из пары «Сан-Хосе» – «Вегас» (там пока 3-3 в серии).