Патрик Руа

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У Флери 500 побед в НХЛ. Это третий вратарь с таким показателем
#Марк-Андре Флери
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Радулов с «Далласом» выбил «Нэшвилл» из плей-офф. Идеальная месть бывшей команде
#Александр Радулов
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