У Флери 500 побед в НХЛ. Это третий вратарь с таким показателем

В июле-2021 Марк-Андре Флери перешел в «Чикаго». Его статистика с тех пор:

18 матчей.

8 побед.

Две встречи без пропущенных шайб.

Второй сухой матч Флери в сезоне пришелся на встречу, в которой «Чикаго» обыграло «Монреаль» со счетом 2:0. Для Флери эта игра была 901-й в НХЛ (восьмой вратарь по этому показателю) и 500-й победой в карьере. Здесь он вышел в топ-3 среди всех вратарей в истории НХЛ:

1. Мартин Бродер – 691 победа.

2. Патрик Руа – 551.

3. Марк-Андре Флери – 500.

Вот так фанаты и «Чикаго» праздновали достижение Флери.