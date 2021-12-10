Марк-Андре Флери
НХЛ
Патрик Руа
Монреаль (х)
Чикаго (х)
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#Марк-Андре Флери #НХЛ #Патрик Руа #Монреаль (х) #Чикаго (х)

У Флери 500 побед в НХЛ. Это третий вратарь с таким показателем

час назад

В июле-2021 Марк-Андре Флери перешел в «Чикаго». Его статистика с тех пор:

  • 18 матчей.
  • 8 побед.
  • Две встречи без пропущенных шайб.

Второй сухой матч Флери в сезоне пришелся на встречу, в которой «Чикаго» обыграло «Монреаль» со счетом 2:0. Для Флери эта игра была 901-й в НХЛ (восьмой вратарь по этому показателю) и 500-й победой в карьере. Здесь он вышел в топ-3 среди всех вратарей в истории НХЛ:

1. Мартин Бродер – 691 победа.

2. Патрик Руа – 551.

3. Марк-Андре Флери – 500.

Вот так фанаты и «Чикаго» праздновали достижение Флери.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
официальный сайт НХЛ
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