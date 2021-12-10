Марк-Андре Флери
НХЛ
Патрик Руа
Монреаль (х)
Чикаго (х)
У Флери 500 побед в НХЛ. Это третий вратарь с таким показателем
час назад
В июле-2021 Марк-Андре Флери перешел в «Чикаго». Его статистика с тех пор:
- 18 матчей.
- 8 побед.
- Две встречи без пропущенных шайб.
Второй сухой матч Флери в сезоне пришелся на встречу, в которой «Чикаго» обыграло «Монреаль» со счетом 2:0. Для Флери эта игра была 901-й в НХЛ (восьмой вратарь по этому показателю) и 500-й победой в карьере. Здесь он вышел в топ-3 среди всех вратарей в истории НХЛ:
1. Мартин Бродер – 691 победа.
2. Патрик Руа – 551.
3. Марк-Андре Флери – 500.
Вот так фанаты и «Чикаго» праздновали достижение Флери.
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые