«Вашингтон» вылетел из Кубка Стэнли. Вот два эпизода, которые решили все

В «Каролине» у Джастина нашелся классный помощник Макгинн, который набрал в этой серии пять очков (2+3). Если Макгинн забивал или отдавал голевой пас, «Каролина» выигрывала у «Вашингтона» . Его команда вышла во второй раунд плей-офф впервые с 2009 года.

Макгинн – герой, хотя о нем не вспоминали четыре года. В НХЛ он удачно дебютировал еще в 2015-м и оказался первым новичком по быстроте гола в дебютном матче со времен Могильного. Брок забил уже на 55-й секунде игры с «Детройтом» – тогда «Каролина» тоже победила.

Лидером «Каролины» на дистанции Макгинн так и не стал. В регулярке он вообще набрал только 26 очков за 82 игры, зато теперь отправил Овечкина, Кузнецова и Орлова в сборную России. Овечкин разочарован, но в этой серии все равно был лучшим (9 очков, победа в драке нокаутом).

Чего стоит только вот этот гол, который он организовал для Уилсона.