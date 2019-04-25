«Вашингтон» вылетел из Кубка Стэнли. Вот два эпизода, которые решили все
«Каролина» выиграла седьмой матч у «Вашингтона» (4:3 ОТ), хотя события в этой серии складывались против нее. Овечкин побил Свечникова, «Вашингтон» взял три игры дома – даже этого оказалось мало. Действующий победитель Кубка Стэнли слетел уже в первом раунде.
В главной игре серии дело дошло до второго овертайма, но ключевой момент случился еще в конце основного времени. Оставалось две минуты до завершения третьего периода, когда шайба покатилась в пустые ворота – «Каролину» спас Брок Макгинн.
На 31-й минуте овертайма все тот же Макгинн забросил победную шайбу с передачи Джастина Уильямса. Его называют королем седьмых матчей. Всего в карьере 37-летнего Уильямса теперь девять таких игр: в них он победил восемь раз и набрал 15 очков. Это рекорд плей-офф.
В «Каролине» у Джастина нашелся классный помощник Макгинн, который набрал в этой серии пять очков (2+3). Если Макгинн забивал или отдавал голевой пас, «Каролина» выигрывала у «Вашингтона». Его команда вышла во второй раунд плей-офф впервые с 2009 года.
Макгинн – герой, хотя о нем не вспоминали четыре года. В НХЛ он удачно дебютировал еще в 2015-м и оказался первым новичком по быстроте гола в дебютном матче со времен Могильного. Брок забил уже на 55-й секунде игры с «Детройтом» – тогда «Каролина» тоже победила.
Лидером «Каролины» на дистанции Макгинн так и не стал. В регулярке он вообще набрал только 26 очков за 82 игры, зато теперь отправил Овечкина, Кузнецова и Орлова в сборную России. Овечкин разочарован, но в этой серии все равно был лучшим (9 очков, победа в драке нокаутом).
Чего стоит только вот этот гол, который он организовал для Уилсона.
Оставим здесь и птичку от Кузнецова. Да, в седьмом матче Евгений забросил cвою единственную шайбу в этом розыгрыше Кубка Стэнли. Но она ничего не решила.