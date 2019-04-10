Знарок возглавит «Спартак». Со СКА и «Динамо» он выигрывал Кубок Гагарина
Олег Знарок станет новым тренером хоккейного «Спартака». Об этом в интервью «Чемпионату» заявил генеральный менеджер клуба Алексей Жамнов.
«Переговоры еще не закончены, осталось урегулировать нюансы, но с большой вероятностью Олег Знарок возглавит нашу команду. Контракт будет подписан по схеме «1+1», – сообщил Жамнов.
Знарок – самый успешный тренер последнего десятилетия в российском хоккее. Ранее он возглавлял московское «Динамо» и СКА, с которыми побеждал на Кубке Гагарина – с динамовцами в 2012-м и 2013-м, с питерцами – в 2017-м.
Кроме того, Знарок тренировал сборную России (2014-2018) и выиграл с ней чемпионат мира (2014) и Олимпиаду (2018).
Хоккейный «Спартак» – четырехкратный чемпион СССР, но Кубок Гагарина еще не выигрывал. Наивысшее достижение в КХЛ – два выхода в четвертьфинал (сезоны-2008/09 и -2009/10).