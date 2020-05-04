Олег Знарок
КХЛ
Хоккей
Спартак (х)
Поделиться:
Комментарии:
0
#Олег Знарок #КХЛ #Хоккей #Спартак (х)

Знарок продолжит тренировать хоккейный «Спартак» – генменеджер подтвердил

04 мая 2020, 10:34

Слова Алексея Жамнова: «Контракт по схеме «1+1». Знарок точно продолжит работать в «Спартаке», он однозначно остается, а технические моменты пока не решены из-за ситуации с самоизоляцией. Олег Валерьевич хочет остаться, мы тоже хотим, чтобы он остался. Так что все хорошо».

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников считает, что в «Спартаке» селекция заточена под тренера: «Видна связка менеджер – тренер, под Знарка приобретаются хорошо ему знакомые игроки. Наверное, впервые в истории КХЛ состав красно-белых выходит примерно на один уровень с составами СКА и ЦСКА». 

Результат прошлого сезона – пятое место на Западе и первый раунд плей-офф против «Динамо» (2-4 в серии). Турнир в КХЛ досрочно завершен без чемпиона.

О «Спартаке» в этом сезоне писали интересно
СКА впервые обыграл «Спартак». Но хоккей в этом матче – не главное
Да, в хоккее тоже бывают автоголы. Таким ляпом отметился новый вратарь «Спартака»
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Олег Знарок
#КХЛ
#Хоккей
#Спартак (х)