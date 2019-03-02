СКА впервые обыграл «Спартак». Но хоккей в этом матче – не главное

Первые два матча серии завершились победой «Спартака» (2:0, 3:2). Зато в третьей встрече, которая прошла уже в Москве, СКА уничтожил «Спартак» – 5:2. На шайбы Федорова и Злобина гости ответили голами Гусева (дважды), Гаврикова, Барабанова и Коскиранты.

Результат не самый неожиданный. Самое интересное же развивалось либо на трибунах, либо в свободное от игры время. Во время матча было минимум несколько драк. Вот, например, заруба между Максимом Гончаровым и Ильи Каблукова. До этого Каблуков чуть было не подрался с Осиповым.