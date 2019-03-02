СКА впервые обыграл «Спартак». Но хоккей в этом матче – не главное
Первые два матча серии завершились победой «Спартака» (2:0, 3:2). Зато в третьей встрече, которая прошла уже в Москве, СКА уничтожил «Спартак» – 5:2. На шайбы Федорова и Злобина гости ответили голами Гусева (дважды), Гаврикова, Барабанова и Коскиранты.
Результат не самый неожиданный. Самое интересное же развивалось либо на трибунах, либо в свободное от игры время. Во время матча было минимум несколько драк. Вот, например, заруба между Максимом Гончаровым и Ильи Каблукова. До этого Каблуков чуть было не подрался с Осиповым.
Хоккеисты много фолили – и не всегда нарушения можно было назвать нормальными. К примеру, во втором периоде Дацюк удалился на две минуты, а в третьем периоде за не менее жесткое нарушение Дацюк чуть не подрался с Шашковым.
Тем не менее, самый жесткий фол был зафиксирован на Каспарсе Даугавиньше. Игорь Шестеркин подставил подножку Даугавиншу, после чего Каспарас покинул арену на носилках. Врачи диагностировали пробитие легкого у нападающего. Шестеркина же удалили до конца встречи.
На одних повторах казалось, что Шестеркин не очень аккуратно зацепил форварда щитком. На другом же было ясно: голкипер клюшкой поставил подножку Даугавиншу. Видео эпизода вы можете посмотреть, перейдя по ссылке.
Болельщики не отставали от хоккеистов. На секторе болельщиков «Спартака» фанаты начали потасовку друг с другом – их разнимала даже полиция. Одни говорят, что драка началась из-за того, что один фанат сделал замечание другому. Другие фанаты говорят, что все началось из-за оскорблений.